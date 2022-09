Otra vez no, gritan mientras suena alerta por sismo de 7.7

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 19 (EL UNIVERSAL).- ¡Otra vez no! Gritaban. La historia se repite; después de 5 años se vuelve a presentar un sismo en 19 de septiembre.

Cerca de las 13:05 de la tarde comenzó a temblar, tal como ocurrió el 19 de septiembre de 2017, el cual fue a las 13:14 de la tarde.

En esta ocasión, el Sismológico Nacional reportó en un primer momento que el sismo con epicentro en Michoacán era de 6.8 grados, pero más tarde se ajustó a 7.4.

En el C5 de la Ciudad de México se encuentra reunida la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, así como las autoridades de protección civil, con motivo del Simulacro Nacional que se llevó a cabo a las 12:19 de la tarde de este día.

Se prevé que en unos momentos más den una conferencia de prensa dónde también darán el balance del sismo real de este día.

Los protocolos de seguridad fueron activados la tarde de este 19 de septiembre en CDMX por el sismo de magnitud 6.8, al sur de Coalcoman, Michoacán.

"Se activan protocolos de seguridad. Cóndores sobrevuelan la ciudad", informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

La jefa de Gobierno mencionó que no hay daños.

No se reportan afectaciones

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que, al momento, no se reportan afectaciones en los estados donde fue percibido. Se mantiene el monitoreo.

El presidente López Obrador tuiteó: "Vamos comenzar a recopilar información. Deseamos de todo corazón que no haya pasado nada grave"

De acuerdo con el boletín del Centro de Alerta de Tsunamis, de la Secretaría de Marina, tras el sismo de magnitud 7.4, "no se espera la generación de variaciones del nivel del mar debido a la ubicación del epicentro".

El Metro capitalino informó que la marcha de trenes se reanudó con normalidad tras el sismo.