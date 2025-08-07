Pablo Gómez critica monopolio de líderes partidistas en cargos plurinominales

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 7 (EL UNIVERSAL).- El titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez Álvarez, afirmó en el podcast "La Moreniza" que en los cargos plurinominales quien se representa no son las corrientes opositoras, sino sus líderes partidistas que han acumulado un "monopolio" en los curules.

"Quien se representa no son las corrientes opositoras, sino sus líderes. Tienen el monopolio de los 200 asientos en la Cámara de Diputados y de 30 asientos en la Cámara de Senadores", dijo en el programa, junto a la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, y el titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil.

Por lo anterior, dijo que debe discutirse el sistema de representación del pueblo en los órganos colegiados, desde los Ayuntamientos, los congresos locales y el Congreso de la Unión.

Expuso que en la década de los 70 se instauró el sistema de plurinominales para que la oposición tuviera espacios en el Congreso. Sin embargo, reiteró que en el contexto actual prevalece ese "monopolio" de los asientos.

"Hay que discutir cuál sería el sistema de representación al pueblo más acorde, sin volver a caer en vicios que quizá no se pensaron cuando se hizo aquella reforma, que con el tiempo se fue pervirtiendo", señaló.

Por tanto, exhortó a que todo el mundo sea partícipe en el debate, "en lugar de hablar de regresión autoritaria".

"No hablen de regresiones; hablen de progresiones, que es lo que queremos hoy", pidió.

Asimismo, instó a partidos con registro y asociaciones de la sociedad civil a entrar al debate y a la discusión "acorde con nuestra experiencia y con la situación nueva que hay en el país".

Por su parte, Luisa Alcalde minimizó las advertencias de la oposición y de personajes como Ricardo Anaya, que han criticado la iniciativa de reforma electoral por ser presuntamente autoritaria.

"De eso se trata este ejercicio: abramos el debate", dijo la presidenta morenista.

Gómez, en tanto, dijo que si logran despertar el interés en los temas de reforma electoral se va a "conquistar algo valiosísimo" que es que la sociedad esté pendiente de las reglas a través de las cuales se va a seguir disputando el poder en su propio país.