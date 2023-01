Padre de Abigail pide a AMLO justicia por feminicidio de su hija

A-AA+

OAXACA, Oax., enero 14 (EL UNIVERSAL).- José Luis Hay, padre de Abigail Hay Urrutia, hallada muerta en la cárcel municipal de Salina Cruz hace cinco meses, difundió una carta dirigida al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien realiza este fin de semana una gira por el estado, junto al gobernador Salomón Jara Cruz.

En la carta señala que las dos personas sujetas a proceso por la muerte de su hija podrían quedar en libertad en los próximos días, dado los criterios "infundados" del juez que determinó la liberación de Joel Alberto Luis Velázquez y Rafael Ramírez Vázquez V., policías municipales procesados por el caso.

"La muerte de mi hija y la injusticia de las autoridades me tienen desolado, angustiado y sumamente triste; sólo le pido su ayuda, por favor, que se me haga justicia", señala José Luis Hay en la carta dirigida al Presidente de la República.

Hasta el momento, dijo, no hay procesos contra quienes propiciaron el arresto de Abigail, ni tampoco hay acercamiento del edil de Salina Cruz, Daniel Méndez, con la familia, para conocer sobre el caso.

Hace algunos días, José Luis Hay exigió en conferencia de prensa la detención de los oficiales involucrados en la muerte de la joven y que se garantice la vida y seguridad del padre e hijo de Abigail.

En la actividad, acompañado por integrantes del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, cuestionó que el hombre que fue pareja y que es padre del hijo de Abigail no ha sido detenido hasta el momento.

"Que lo oigan todos, fuerte y lejos, que lo oiga el mundo, que lo oiga todo México, llegaron a la policía, la encerraron, le entregaron el carro a él y él no se quedó a defender a mi hija ni investigó lo que estaba pasando", dijo.