Padres de las víctimas de la guardería ABC acumulan rabia contra Calderón, Zavala y Pavlovich

CIUDAD DE MÉXICO (SinEmbargo).– Madres y padres de los 49 bebés que fallecieron por un incendio en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, aseguran que durante estos casi 13 años no ha habido castigo, aunque desde hace mucho tiempo dijeron que el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa presionó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para no involucrar en el caso a altos funcionarios y a una familiar de la esposa de Calderón, la ahora diputada Margarita Zavala Gómez del Campo, a quien señalan de sólo haberse ido a "tomar la foto".



"No sé si ahora [el ministro Arturo Zaldívar] lo retoma por su libro o es porque faltan pocos meses para el aniversario. Eso que el ministro dijo no es algo nuevo, es algo que siempre se ha dicho y que jamás ha tenido castigo", aseguró Mery Carretas Chávez, mamá de Daniela Guadalupe, sobre la "operación de Estado" de Calderón acusada hace unos días por el Ministro durante la presentación de su libro 10 años de derechos y negada por la legisladora panista y el exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont.

Ahora la investigación está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), pero, afirmó Carretas, el caso ha estado tan "manoseado" que ya no tiene fe, porque "esa se va perdiendo con el tiempo", ya que en más de una década ninguna autoridad ha encarcelado a los culpables directos y se han reducido condenas a los detenidos.

Fabián Goyzueta Sandoval, papá de Daniel Alberto, siente "rabia" por la impunidad de años.

"Me genera preocupación, porque que él [Alejandro Gertz] lo tenga en sus manos no significa que se vaya a resolver o en su momento que compruebe lo contrario", afirmó.

Por su parte, la mamá de Paulette Daniela, María Jesús Coronado, aún guarda un poco de esperanza. "Ya son casi 13 años, estamos esperando una justicia que ha sido muy tardía, pero tenemos esperanza de que el Estado mexicano nos responda por la vida de nuestros hijos", aseveró.

"MINIMIZARON EL CASO"

En junio de 2009 el ministro Arturo Zaldívar llevaba dos meses en la Corte. Le pasaron el caso. Sus compañeros ministros pensaron que lo que iba a hacer era "convalidar el autoritarismo de Felipe Calderón", pero, dijo hace una semana, nunca se esperaron que fuera a presentar un proyecto que no "protegiera" a la familia de su esposa, la prima Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, y altos funcionarios.

"El primer día el proyecto se presentó muy bien en la prensa, pero a partir del segundo día se dio una operación de Estado impresionante para denostar al proyecto, para denostarme a mí. Empezaron a pegar, pegar y pegar. Los pasillo de la Corte estuvieron tomados por el Poder Ejecutivo", acusó Zaldívar. "Puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese Gobierno que hoy viene a hablar de Estado de Derecho sin ninguna autoridad moral, eso es una hipocresía".

María Jesús Coronado, madre de Paulette Daniela, suspiró y planteó: "¿Qué nos podemos esperar de un Gobierno que en su momento no dejó que avanzara la justicia para nuestros hijos?".

Lo primero que hizo Zaldívar para presentar el proyecto, narró, fue contactar a los padres. En esa reunión donde percibió mucho dolor, le contaron que el Gobierno de Calderón no había dejado que viajaran a un hospital de Estados Unidos especializado "porque no querían que se hiciera grande el escándalo" y que las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) "habían alterado los expedientes médicos" para no indemnizarlos.

Para la mamá de Daniela Guadalupe, bebé de 2 años trasladada a un hospital de Guadalajara antes de morir, Zavala no tiene la calidad moral siquiera para hablar del caso.

"No nos ofrecieron apoyo de traslados, de llevarse a los niños donde de verdad iban a recibir una atención que necesitaban", aseguró. "Lo que hicieron fue minimizar lo que estaba sucediendo con los niños y no dejarlos salir del país".

Antes de votarse el proyecto, el Secretario de Gobernación Fernando Gómez-Mont fue a ver al Ministro a su oficina. El tono de voz fue subiendo hasta los gritos, según ha dicho Zaldívar.

—Dice el presidente que no te apoyamos para esto —le gritó Gómez-Mont, según narró Zaldívar.

—Dile al presidente que postuló a un ministro, no designó a un secretario de Estado. Yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños —le respondió, según contó.

El papá de Daniel Alberto consideró que puede ser cierto lo que narró Zaldívar, porque en esos tiempos "era la forma de actuar" del Gobierno.

"Malamente que lo dijo tanto tiempo después, porque a final de cuenta parte de la corrupción es la omisión", agregó.

"EL PREMIO" PARA PAVLOVICH

Horas antes de la entrevista con SinEmbargo, seis de los padres de los 49 niños acudieron a la Embajada de España en la Ciudad de México para presentar una carta donde pidieron no aprobar que la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, sea cónsul en Barcelona, España, como pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque la priista haya defendido mediante cartas a los dueños de la guardería ABC, nunca recibió a las víctimas e incluso se amparó y reservó información.

En la misiva dirigida al ministro Nicolás Díaz-Pache afirman que como entonces diputada local "encubrió" a los dueños de la guardería, a quienes "recomendó a amplia e indebidamente mediante cartas al juez de la causa", razón por la cual "incumple los requisitos básicos para fungir como cónsul en Barcelona".

Fabián Goyzueta, padre de Daniel Alberto, dijo estar acostumbrado a la corrupción en el país por lo que no le sorprendió este "obsequio" y "vacaciones pagadas" porque "nunca se pudo platicar" con la entonces Gobernadora: "una persona sin empatía hacia la gente y los niños".

Mery Carretas, madre de Daniela Guadalupe, añadió que "es un personaje nefasto que siempre ha tratado de evitarnos a toda costa, se amparó para no recibirnos, mandó información a guardarse a diez años".

Mientras los padres seguían buscando a sus hijos en hospitales, "ella ya daba por hecho que los dueños no eran culpables de lo ocurrido", comentó la madre de Paulette Daniela, María Jesús Coronado.

En suma, concluye la carta entregada esta semana: "que se conserve siempre vivo y actuante el recuerdo de nuestros hijos. Por desgracia nada de eso ha ocurrido todavía".