Padres de víctimas de la Guardería ABC esperarán resolutivo

Padres y madres de las víctimas del incendio de la Guardería ABC esperarán afuera de la SCJN el resolutivo sobre la responsabilidad penal de 19 personas que fueron sentenciadas y 3 absueltas en el año 2016, por el Juez Primero Penal de Hermosillo bajo el expediente 126/2009.

La mayor tragedia infantil ocurrió el 5 de junio del 2009, por la expansión del incendio de una bodega de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, unida en pared y techo con una guardería subrogada del IMSS.

El saldo: 49 menores murieron -25 niñas y 24 niños; 24 niños con lesiones de quemaduras y más de 80 menores expuestos, con lesiones internas por inhalación de humo.

Sobre esto, el abogado Gabriel Alvarado informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá las sentencias este miércoles 10 de marzo, por lo que 19 padres y madres de afectados viajarán de Sonora a la Ciudad de México para permanecer desde las 9.00 horas afuera del máximo tribunal de justicia en el país.

"Sin criminalizar a nadie lo que pedimos que vayan a resolver, en cuanto a quien le encuentren algún grado de responsabilidad penal en el homicidio de estos pequeños reciba una sanción conforme al daño que se causó, eso es lo que se pide".

"Y que sea ejemplar la sanción para que además de que se haga justicia por los niños que fallecieron y resultaron lesionados, sirva de precedente para que una tragedia como esta jamás se vuelva a suscitar", expresó el representante legal del grupo Manos Unidas por Nuestros Niños.

"No estamos señalando a alguien en particular, simplemente en quienes resuelvan y determinen que tienen responsabilidad, la sanción sea ejemplar", reiteró.

Alvarado comentó que esta resolución debió haber salido en marzo del año pasado, pero la pandemia por Covid-19 modificó todo, se cerró todo el poder judicial, se aplazó todo.

Recordó que el Juez Primero de Distrito, Raúl Martínez Martínez, el 13 de mayo del 2016, emitió una sentencia en relación al expediente 126/2009 integrado a raíz de la tragedia.

Condenó por los delitos de homicidio culposo a 19 personas y absolvió a tres y de estas también se está revisando si pueden tener o no responsabilidad penal.

Se trata de tres supervisoras de guarderías que libraron la sentencia privativa de la libertad, porque en el transcurso del proceso ganaron amparos.

En este momento no hay alguna persona en prisión, pues Sergio Salazar el ex director nacional de Prestaciones Sociales del IMSS, en tiempo de incendio detenido en Tampico, en Noviembre pasado, obtuvo el fin de semana libertad bajo caución.

En un inicio había 32 personas procesadas; se incluía a funcionarios de alto rango de los tres niveles de gobierno-, la lista se depuró a 22, a unos los sacaron por sentencia absolutoria por un juez y a otros por sobreseimiento y haberse declarado extinguida la acción penal, por el perdón otorgado a su favor por los ofendidos.

Resolverá SCJN grado de responsabilidad penal sobre 22 personas.

Sentencia condenatoria a empleados del IMSS:

1- Noemí López Sánchez, ex coordinadora delegacional de guarderías y ex jefa del Departamento de Guarderías del IMSS Sonora por 29 años y dos días de prisión.

2- Arturo César Leyva Lizárraga, ex delegado del IMSS en Sonora, 28 años y 11 meses de prisión.

A los dueños de la estancia infantil:

3- Sandra Lucía Téllez Nieves por 28 años 11 meses y cuatro días de prisión.

4- Antonio Salido Suárez, 28 años por 11 meses y cuatro días de prisión

A los funcionarios municipales:

5- Roberto Copado Gutiérrez, ex director de Protección Civil Municipal; 28 años, 8 meses y seis días de prisión.

6- Jesús Davis Osuna, ex director de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Hermosillo, 28 años 8 meses y seis días de prisión.

7-Martín Francisco Lugo Portillo, jefe del departamento de Bomberos, 28 años, 8 meses y seis días.

8-Arturo Dávila Pacheco, segundo comandante del departamento de bomberos, 28 años, 8 meses y seis días.

Servidores Públicos del Gobierno de Sonora:

9-Willebaldo Alatriste Candiani, jefe de la Unidad Estatal de Protección Civil del gobierno del Estado, 28 años, cuatro meses y 27 días de prisión.

Se redujeron condenas de 20 a 14 años 8 meses y 20 días de prisión a diez empleados de la bodega de la Secretaría de Hacienda:

10- Antonio Lavandera Peñúñuri, empleado administrativo

11- Jorge Arturo Torres Escalante, encargado de la bodega de Hacienda

12- Alvaro Pacheco Ferral, empleado administrativo

13- Ignacio Aduenda Salazar, empleado administrativo

14- Manuel Gaxiola Santacruz, empleado administrativo

15- Juan Esteban Parra Valenzuela, empleado administrativo}

16- Francisco Arturo Bracamonte Córdova, empleado administrativo

17- Jesús Adán Méndez Duarte, empleado administrativo

18- Fausto Salazar Gómez, ex director de Recaudación de la Secretaría de Hacienda en Sonora

19-Jorge Luis Melchor Islas, subdirector de recaudación

Absueltas

20.- Delia Irene Botello Amante,

21.- Irma Crecencia Díaz Gómez

22.- Yadira Barreras