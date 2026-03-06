Padres pueden crear Llave MX para solicitar Beca Rita Cetina
Para solicitar la Beca Rita Cetina es necesario crear una cuenta Llave MX, requisito indispensable para el trámite.
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 6 (EL UNIVERSAL).- El periodo deregistro para solicitar la Beca Rita Cetina
, para estudiantes que cursan cualquier grado de nivel primaria, abrió el pasado lunes 2 de marzo y estará activo hasta el próximo jueves 19 de marzo.
Este programa, impulsado por el gobierno federal, tiene el objetivo de reducir la deserción escolar, brindando un apoyo económico a las familias mexicanas con alumnos inscritos en primarias públicas del país.
Esta beca otorga un pago anual de 2 mil 500 pesos por niña o niño inscrito —las familias pueden registrar a más de un estudiante—, que se espera sean destinados para cubrir costos en la compra de útiles y uniformes escolares, al inicio del ciclo.
Si eres padre, madre o tutor, y estás interesado en registrar a algún alumno, a continuación te contamos cómo generar tu cuenta Llave MX, un requisito indispensable para poder solicitar la beca.
¿Cómo crear tu Llave MX?
Generar tu cuenta de Llave MX es muy sencillo y consta únicamente de unos cuantos pasos importantes:
Paso 1:
Ingresa al portal de la Beca Rita Cetina: www.becaritacetina.gob.mx y selecciona la opción "Crear cuenta Llave MX"; o ingresa directamente al portal de Llave MX.
Paso 2:
Ingresa tu Clave Única de Registro de Población (CURP).
Marca la casilla "No soy un robot".
Da clic en "Validar CURP".
Paso 3:
Una vez validado tu CURP, la página te arrojará automáticamente algunos datos, como tu nombre, tu sexo y tu fecha de nacimiento. Ahora deberás:
Ingresar tu código postal y seleccionar tu colonia.
Da clic en "Continuar".
Paso 4:
Debes agregar un número de celular.
Colocar tu correo electrónico es opcional.
Da clic en "Continuar".
Paso 5:
Por último, deberás:
Crear una contraseña para tu cuenta (procura que sea algo que puedas recordar o escríbela en un lugar seguro y guárdala).
Lee el aviso de privacidad y marca el recuadro.
Llena el captcha y da clic en "Finalizar".
¡Y LISTO! Ahora podrás continuar con el registro a la Beca Rita Cetina.
