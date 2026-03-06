Padres pueden crear Llave MX para solicitar Beca Rita Cetina

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 6 (EL UNIVERSAL).- El periodo de

para solicitar la

, para estudiantes que cursan cualquier grado de nivel primaria, abrió el pasado lunes 2 de marzo y estará activo hasta el próximo juevesEste programa, impulsado por el, tiene el objetivo de reducir la deserción escolar, brindando una las familias mexicanas con alumnos inscritos en primarias públicas del país.Esta beca otorga undepor niña o niño inscrito —las familias pueden registrar a más de un estudiante—, que se espera sean destinados para cubrir costos en la compra deescolares, al inicio del ciclo.Si eres, y estás interesado en registrar a algún alumno, a continuación te contamos cómo generar tu, un requisito indispensable para poder solicitar la beca.¿Cómo crear tu Llave MX?Generar tu cuenta de Llave MX esy consta únicamente de unos cuantosPaso 1:Ingresa al portal de la: www.becaritacetina.gob.mx y selecciona la opción "Crear"; o ingresa directamente al portal de Llave MX.Paso 2:Ingresa tu Clave Única dede Población (CURP).Marca la casilla "".Da clic en "".Paso 3:Una vez validado tu CURP, la página te arrojará automáticamente algunos datos, como tu nombre, tu sexo y tu fecha de nacimiento. Ahora deberás:Ingresar tuy seleccionar tu colonia.Da clic en "".Paso 4:Debes agregar unColocar tues opcional.Da clic en "".Paso 5:Por último, deberás:Crear una contraseña para tu cuenta (procura que sea algo que puedas recordar o escríbela en un lugar seguro y guárdala).Lee ely marca el recuadro.Llena el captcha y da clic en "".Ahora podráscon ela la