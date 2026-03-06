logo pulso
FGR realiza primera búsqueda por Pamela Gallardo tras 8 años

El operativo en el Ajusco concluyó sin indicios sobre la joven desaparecida en 2017

Por El Universal

Marzo 06, 2026 08:40 a.m.
A
La Fiscalía General de la República (FGR) realizó, por primera vez en ocho años, una jornada de búsqueda para localizar a Pamela Gallardo Volante, desaparecida el 5 de noviembre de 2017 cerca del kilómetro 13.5 de la carretera Picacho-Ajusco cuando salía de un festival de música electrónica.

Aunque la fiscalía atrajo el caso desde 2018, no había efectuado rastreos en campo, hasta la semana pasada cuando desplegó un operativo en la zona del Ajusco.

María del Carmen Volante, madre de Pamela, denunció falta de coordinación entre la FGR y las instancias de búsqueda de la Ciudad de México, y señaló que pese a que las autoridades locales cuentan con el contexto del caso, la fiscalía no colaboró plenamente con ellas para avanzar en la localización de la joven.

La jornada concluyó sin hallazgos ni indicios que permitieran ubicar a Pamela o a alguna otra persona reportada desaparecida.

