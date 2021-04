Padrón de celulares puede ser derogado

El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil puede ser derogado y eliminado ante las posibles acciones de diversas autoridades, coincidieron expertos.

"Me parece que hay una falta de conocimiento y tengo fe en que revisen a fondo esto y lo deroguen porque realmente es un despropósito en materia de recursos, control y de resultados", señaló Irene Levy, presidenta de Observatel.

Durante el foro organizado por EL UNIVERSAL: "Entrega de datos y amparos, lo que viene con el padrón de telefonía celular", Levy comentó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no puede interponer una acción de inconstitucionalidad, pero sí el INAI, la CNDH o una minoría parlamentaria.

Por su parte, Javier Tejado, especialista en telecomunicaciones y radiodifusión, comentó que espera que la prudencia exista y que la suspensiones de los jueces otorgadas a ciudadanos que se ampararon contra el Padrón normen un criterio.

"Si hay una acción jurídica del INAI, las autoridades van a reflexionar un poco sobre los riesgos que hay en esto, estoy pensando que prive la razón", opinó Tejado.

Si no es así, mencionó, habrá que explorar la vía del amparo, sin embargo, habrá que esperar a que se publiquen los lineamientos por parte del IFT y también a que llegue el plazo de dos años que los usuarios tienen para registrarse en el Padrón.

La columnista de EL UNIVERSAL, Irene Levy, hizo un llamado a la calma sobre los amparos que pueden interponerse hasta el 28 de mayo y pidió no se entreguen datos personales para que les ayuden a presentarlos, ya que ahora es posible hacerlo en línea, solamente con la firma FIEL.

Mientras se llevaba a cabo el foro, el INAI votó a favor de interponer una acción de inconstitucionalidad contra el Padrón.

Javier Tejado, también columnista de EL UNIVERSAL, alertó sobre la posibilidad de que este registro busque suplir la base de datos del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que la Secretaría de Gobernación (Segob) ha solicitado al instituto su base de datos, pero este no la ha entregado por obligación legal.

Tejado prevé que la Segob podría lograr una base de datos más robusta con este registro de móviles y quitarle el Registro Federal de Electores al INE, así como obligaciones y recursos.

"Los jalo al gobierno federal y administro esa base de datos celulares y te la presto INE", subrayó.