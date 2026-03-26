Pagan plataneros extorsión a un cártel en Michocán

Ciudad de México.- El empresario platanero colimense Eduardo Ochoa Arias, cuyo cuerpo fue identificado la tarde del martes, era víctima de extorsión por parte de grupos criminales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que le exigían hasta 600 mil pesos al mes.

Ochoa Arias fue desaparecido el pasado 13 de marzo y su cuerpo fue localizado el 21 de marzo en la playa de Boca de Apiza, en el municipio de Coahuayana, Michoacán; sin embargo, por el estado en que se encontraba el cadáver, su identidad fue confirmada el martes.

Informes señalan que el directivo de la empresa Ochoa Products fue interceptado por sicarios del CJNG en la localidad de Cerro de Ortega, en el municipio de Tecomán, Colima, donde fue privado de la libertad.

El cuerpo de Eduardo Ochoa Arias fue encontrado a la orilla de la Playa de Boca de Apiza, lugar a donde, se presume, los criminales trasladaron y abandonaron el cuerpo en el sitio.

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Los reportes indican que el cadáver presentaba un disparo en el pecho, estaba maniatado y envuelto en plástico, en una colchoneta y amarrado con una hamaca. Luego de ser llevado al Servicio Médico Forense, fue identificado por sus familiares y su cuerpo trasladado a Colima, de donde era originario.

Extorsión criminal

Cerro de Ortega, municipio de Tecomán, es una zona controlada por una célula del CJNG dedicada al secuestro y a la extorsión de comercios y del sector productivo, a pesar de la presencia de fuerzas federales que tienen un puesto de control y una base a no más de un kilómetro del lugar donde fue privado de la libertad el empresario.

Fuentes de seguridad de esa región de la Sierra-Costa informaron que Ochoa Arias era extorsionado por el CJNG, que le exigía 150 mil pesos por semana (600 mil pesos al mes) por la producción de plátano.

Precisaron que el CJNG cobra otro impuesto criminal por derecho de tránsito de los camiones, algunos de los cuales pagan una extorsión de hasta 28 mil pesos por unidad.