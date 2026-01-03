logo pulso
Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Pagaron 18 mdp por revisión de vías

Por El Universal

Enero 03, 2026
A
Pagaron 18 mdp por revisión de vías

Ciudad de México.- El Tren Interoceánico pagó 18 millones 933 mil 494 pesos, en julio de 2024, a la empresa ABCD Arquitectura con el fin de que esta llevara a cabo una inspección minuciosa de los rieles de la Línea Z, la misma que se descarriló.

En la licitación AO-13-J3L-013J3L001-N-75-2024 se indica que se le adjudicó el contrato a ABCD Arquitectura de manera directa con el fin de realizar una inspección ultrasónica de posibles averías en los rieles de la línea, el proceso debía utilizar ondas de sonido de alta frecuencia para evaluar los rieles y los trabajos debieron terminar en octubre de ese mismo año.

"El proyecto consiste en la inspección ultrasónica de los rieles de la vía del Km Z-4+709 al km Z-308+100 de la línea Z escapes y laderos. La inspección ultrasónica es un método de inspección no destructiva que utiliza ondas de sonido para evaluar las propiedades de un material".

De los rieles, la empresa debió acreditar cuáles tenían o no roturas, hongos, grietas, separaciones o fisuras, así como soldaduras ya partidas, separadas o quemadas por la locomotora.

Por la oferta de ABCD Arquitectura, de pagar solo 18.9 millones fue que se tomó la decisión de otorgar la adjudicación directa; además, por el tiempo de entrega, pues en otras empresas tardaban más de 120 días naturales en entregar avances.

