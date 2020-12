Paisanos podrán regresar sin pasaporte mexicano

A fin de evitar que mexicanos que viven en Estados Unidos sean víctimas de abusos en las aduanas del norte del país, este miércoles la Cámara de Diputados aprobó reconocer la nacionalidad mexicana a los connacionales que retornan, pero que carecen del pasaporte nacional.

La iniciativa aprobada fue presentada por la bancada de Morena y durante el debate, el diputado Juan Carlos Loera de la Rosa expuso las dificultades en trámites y discriminación que enfrentan los connacionales al retornar a México. "Con esta iniciativa aprobada se busca corregir una grave injusticia que se vive en las aduanas de la frontera norte de nuestro país, donde diariamente a miles de mexicanos que regresan a su país se les exige el pago de una contribución como condicionante para ingresar a su patria", dijo.

Hasta ahora en las entradas fronterizas los connacionales que carecían del pasaporte mexicano debían pagar un permiso de migración. Con la reforma, esto no será necesario, pues el único requisito para ingresar al país será presentar su pasaporte extranjero, en el que se señale que se trata de ciudadanos cuyo lugar de nacimiento es México.

En términos legales, con la aprobación se adicionará un párrafo segundo a la fracción VII del artículo 3o. de la Ley de Nacionalidad para reconocer la libertad de ser mexicanos, explicó Loera de la Rosa. El diputado también indicó que por su situación de doble nacionalidad, y bajo el argumento de no poseer documentación mexicana, a los connacionales se les daba un tratamiento discriminatorio que viola sus derechos humanos, que no reconoce su nacionalidad mexicana, como manda la Constitución Mexicana.