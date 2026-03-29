PAN abre puertas a candidaturas ciudadanas para 2027

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- Al insistir en que el

"va en serio", el presidente nacional de ese partido,

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, reiteró su llamado a laa participar por una candidatura del blanquiazul para el proceso electoral deEl dirigente partidista invitó a las y los mexicanos "" acomo instrumento de cambio para abrir la política a la"En elestamos abriendo la política a la, con el 100 por ciento de las candidaturas para quienes quieran dar el paso. Si quieres, este es el momento",sostuvo que esta convocatoria "histórica" realizada por elestá dirigida a todos los ciudadanos que consideran quey debe estar mejor.Destacó que su partido se erige como un, con lade la institución para quienes deseen competir por un cargo de elección popular en los comicios del próximo año."Enabrimos las puertas a lapara defender lo que nos une: la Patria, la Familia y la Libertad, porque creemos en una, suma y construye contigo. Es muy importante abrir espacios, sumar voces yel país que queremos. Ahora te toca a ti dar el paso y ser parte de este momento".enfatizó que elno se quedará de brazos cruzados ante lo que calificó como la "" bajo el, anímate a participar. En elte estamos abriendo las puertas y solo hay una manera de averiguarlo: inscríbete. Éntrale, no necesitas ser militante para competir. Si tú eres unay tienes el respaldo real de la, vas a ser nuestro candidato. No habrá simulaciones", afirmó.El líder panista detalló que para garantizar la transparencia y la legitimidad de quienes representen al partido, las candidaturas se decidirán a través deprimarias, ya que se acabó el tiempo en que las decisiones se tomaban desde una oficina: "No va a ser la dirigencia ni sus cuatro cuates quienes elegirán a los candidatos", aseguró.Precisó que, para participar, solo se requiere un, la credencial del INE y, por encima de todo, ser unaafirmó que enle irá bien a la, pues hay millones de mexicanas y mexicanos que ya no se creen el cuento de que Morena es la esperanza de México y la narrativa del oficialismo se agotó."Le va a ir bien a laen el. Hay millones de personas que ya no se creen la falacia de que Morena es la esperanza de México. Estamos listos para que la gente utilice alcomo la herramienta que detenga el deterioro de las familias mexicanas, concluyó.