PAN alista denuncia contra Bartlett por apagón

La bancada del PAN en la Cámara de Senadores presentará una denuncia contra el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, por la presentación de un documento falso para justificar que "el apagón" del pasado 28 de diciembre fue provocado por la quema de un pastizal en Tamaulipas.

En conferencia de prensa virtual, la senadora panista Xóchitl Gálvez anunció que este recurso será presentado este viernes ante la Fiscalía General de la República y busca deslindar responsabilidades.

Explicó que sí hay una denuncia contra Bartlett será mucho más fácil conocer al "verdadero" culpable de este documento y dijo que está muy fácil, pues solamente se tendría que revisar los correos electrónicos de dónde se envió y dijo que no cree que a un empleado se le haya ocurrido inventar un documento falsificado.

"Fundamentalmente pues claro que va a incluir a Manuel Bartlett porque él es el titular de la CFE, además él fue el que presentó el documento, me parece que él sería el interesado en que esto se investigue, al tener encima una denuncia pues se van a tener que deslindar responsabilidades y puede ser que conozcamos al verdadero culpable. Yo lo que diría es que no está muy difícil que vean los correos electrónicos, de dónde llegó el documento, quién se lo mandó, cuál es el origen, o sea está súper sencillo, al igual que cuando se fabricó el fraude electoral en 88, pues no dudo que esa instrucción haya llegado de los altos mandos, no creo que haya un empleado capaz de inventar un documento, pero como no sabían qué decir lo inventaron. Entonces la denuncia por supuesto va...", dijo la senadora.

En este contexto, el también senador Julem Rementería adelantó que su grupo parlamentario solicitó la comparecencia de Manuel Bartlett ante la Comisión Permanente para que explique qué fue lo que provocó "el apagón" del pasado 28 de diciembre y que afectó a más de 10 millones de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad.