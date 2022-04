PAN critica que AMLO pida votos a cambio de embajadas

La bancada del PAN en el Senado lamentó y criticó que el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena en San Lázaro trafiquen y pidan votos de la oposición para aprobar su reforma eléctrica y tóxica a cambio de embajadas.

Reiteraron que el partido está a favor de las energías limpias y baratas, y no dará sus votos para aprobar la reforma eléctrica del presidente, a la que calificó como traición a México.

Asimismo, reprocharon al diputado priista Carlos Miguel Aysa Jr, hijo del ex gobernador Carlos Miguel Aysa González, estar dispuesto a cambiar su voto por una embajada para su papá y mejor vida para él, en referencia al ofrecimiento de AMLO de ser representante de México en República Dominicana.

"La reforma eléctrica será prueba del verdadero compromiso con la gente, las tarifas bajas y el medio ambiente sustentable. Carlos Miguel Aysa Jr está dispuesto a cambiar su voto por una embajada para su papá y mejor vida para él. Ya veremos quién se vende y traiciona a las y los mexicanos. Acción Nacional va por energías limpias y baratas, y no dará sus votos para que consumar esta traición a México", publicaron en su cuenta oficial de Twitter.

Finalmente, resaltaron el compromiso de los legisladores de todos los partidos que están resistiendo valientemente las enormes presiones que hay sobre ellos.