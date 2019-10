Pan de muerto, indispensable en 7 de cada 10 hogares mexicanos

En una celebración tan representativa como el Día de Muertos, las familias mexicanas deben contar con todos los elementos que acostumbran comprar para armar sus ofrendas. Algunas prefieren colocarla en la comodidad de casa, aunque otras prefieren rendir homenaje a los difuntos en sus tumbas.

Un hogar mexicano destaca por los deliciosos platillos que prepara y las coloridas decoraciones para deleitar a quienes cada año emprenden su camino para visitar a sus seres queridos. Aunque esta tradición varía de casa en casa, hay ciertos elementos que las familias no pasan por alto a la hora de elaborar una ofrenda, de acuerdo con un análisis realizado por la empresa consultora Kantar.

El pan de muerto es el rey de la festividad, ya que es indispensable para 72% de hogares en estas fechas, reveló el estudio de Mexicanidad de la compañía. Además, otro de los elementos que no puede faltar son las veladoras, que iluminan el trayecto de los muertos durante su viaje, pues 64% de familias mexicanas las compra.

Las flores de temporada también son de gran importancia en los rituales mortuorios y como decorativo de la ofrenda en 58% de hogares.

"Como ya es tradición, el pan de muerto no puede faltar en las ofrendas de las familias mexicanas; es una de las piezas que más demanda tiene en esta época del año, incluso su venta inicia casi dos meses antes para que haya más tiempo de degustarlo. Las velas y la flor de cempasúchil son otros de los elementos indispensables en el altar, así como los platillos favoritos de los difuntos", mencionó Adrián Ávalos, directivo de Kantar.

Otros elementos que hacen parte de la celebración de Día de Muertos, pero que compran menos las familias mexicanas son el papel picado, las calaveritas, los dulces, frutas, tabletas de chocolate y por último, la calabaza para prepararla en dulce.

En tanto, los alimentos más utilizados para la mesa y la ofrenda en esta temporada son el pan, tortillas, cervezas, refrescos y botanas. Las marcas nacionales se han consolidado como las favoritas de los mexicanos para celebrar Día de Muertos, ya que 65% aseguró que las prefiere en el día a día, y sobre todo, en festividades nacionales.

La cultura local es importante porque ofrece a las marcas ventajas en los aspectos logísticos, mientras que a las marcas globales les cuesta tiempo adaptarse a los gustos y necesidades locales, dijo el vicepresidente de la organización, Fernando Álvarez Kuri.