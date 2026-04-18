PAN denuncia fast track y opacidad en elección de consejeros INE

CIUDAD DE MÉXICO, abril 18 (EL UNIVERSAL).- Diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) advirtieron un virtual fast track y opacidad del Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados para elegir a los aspirantes finalistas a las tres consejerías electorales del Instituto Nacional Electoral (INE).

PAN denuncia falta de transparencia en elección de consejeros INE

Lo anterior luego de que dicho comité sesionó de forma sorpresiva la noche del viernes, lo cual fue calificado como síntoma de opacidad. Noemí Luna, vicecoordinadora del PAN, lamentó el madruguete. "Cuando hay prisa, nocturnidad y opacidad, no hay confianza posible".

"Un Comité así no fortalece al árbitro: lo debilita desde el origen. Y lo que empieza mal... termina peor".

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Críticas del PAN al proceso y sus implicaciones

Elías Lixa, coordinador, descalificó el proceso y dijo que definición a escondidas de los finalistas que tienen cercanía con la 4T es un mal augurio.

"Sorprende la prisa, el sigilo nocturno y el secretismo con el que está actuando un Comité tan relevante, sin siquiera cumplir con su obligación de máxima publicidad. Lamentablemente los vicios para la selección de consejeros del INE se están multiplicando. Nada bueno surge así".

Agustín Rodríguez, diputado federal, cuestionó: "¿A qué le temen? Siempre en lo obscurito haciendo las cosas a escondidas como viles delincuentes. Lo bueno que en el 2027 se van y junto con la sociedad vamos a reconstruir lo que han destrozado".