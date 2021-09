PAN en Senado señala contratación de "falsos" médicos cubanos

Julen Rementería, coordinador del PAN en el Senado, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador; a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; y a Miguel Díaz-Canel, mandatario de Cuba, de orquestar un fraude de 255 millones 873 mil 177 pesos al presupuesto de salud al contratar a 585 falsos médicos cubanos para tratar pacientes mexicanos de Covid-19.

El senador panista dio a conocer en redes sociales el "CubaGate", una investigación que le llevó seis meses, en la que, aseguró, se revela que el gobierno de López Obrador contrató a supuestos médicos sin título profesional para ejercer funciones y atender a enfermos de Covid-19 en México.

Rementería explicó que el 21 de Abril del 2020, en plena crisis por la pandemia, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), a través de un "convenio de colaboración", transfirió 135 millones 875 mil 081 millones de pesos al Gobierno de la Ciudad de México para "ayudarle" en la crisis sanitaria por coronavirus.

Recordó que en una conferencia de prensa del 16 de diciembre de 2020, Claudia Sheinbaum aseguró que 500 "médicos" cubanos estaban ya en funciones en las instituciones públicas del Gobierno capitalino, la Sedena, Semar, IMSS e ISSSTE.

El líder de los senadores panistas refirió que la prueba de que se contrató a médicos falsos es que las instituciones de Salud no cuentan con información sobre los títulos profesionales del personal cubano que trabajó en México que acredite su grado académico y capacitación.

Detalló que mediante solicitudes de transparencia solicitó al IMSS que proporcionara salarios, copias de títulos profesionales, acreditación de su profesión en México, criterios de compatibilidad y unidades médicas a las que fueron enviados, pero el Seguro Social contestó "que no tienen competencia para entregarnos dicha información".

"Esto quiere decir que el IMSS aceptó como ´médicos´ a personas extranjeras sin corroborar que estuvieran titulados y los puso a atender pacientes de COVID en plena pandemia", refirió el legislador de Acción Nacional.

El senador veracruzano indicó que la misma petición se le hizo al ISSSTE y la respuesta fue que "buscaron de manera exhaustiva la información pero NO la encontraron".

"Es decir, pusieron a personas extranjeras sin profesión para atender pacientes Covid, sin corroborar que estuvieran titulados", señaló.

Rementería apuntó que también se le preguntó a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) y contestaron que "ellos tampoco tienen información alguna."

Rementería sostuvo que el Gobierno de México pagó 255 millones de pesos "para que 585 extranjeros cubanos sin estudios vinieran a hacerse pasar por médicos, cuando no lo son, y a tratar pacientes mexicanos graves y no graves en plena pandemia".

Señaló que ese dinero fue a parar "a la dictadura cubana" y que la transferencia se hizo a las cuentas oficiales del régimen, no a los supuestos médicos. Así lo constata el contrato entre la CDMX y el régimen Cubano. Y cobraron hasta en EUROS".

"Queremos los expedientes de los pacientes que trataron estos falsos médicos. Queremos saber cuántos mexicanos murieron por culpa de este fraude. Queremos que se indemnice a los familiares de las víctimas de este fraude. Queremos que los responsables respondan ante la ley", escribió en un mensaje en redes sociales.