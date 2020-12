PAN exige a AMLO abstenerse de favorecer a Morena en elecciones

El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador, abstenerse de participar en el proceso electoral 2020-2021 y no influir a favor de candidatos por medio de declaraciones, giras o apuntalando la política social.

El diputado federal Luis Mendoza Acevedo hizo un llamado al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, para estar pendiente de los alcances e indicios de posibles delitos o faltas en materia de responsabilidades políticas y administrativas desde la Federación iniciando por el primer mandatario y su gabinete.

"Por su naturaleza, la Presidencia de la República es un sujeto obligado que, entre sus apartados institucionales, tiene la misión de promover la cultura nacional e identificación de la población con el país, no para emitir desde su titular, posicionamientos políticos que dañen la elección en puerta", indicó.

"Todavía hoy el presidente de la República se atrevió a dar declaraciones sobre la coalición Va por México en su conferencia matutina, la cual tiene como objetivo dar mensajes institucionales y no bajo contextos políticos", dijo el diputado federal Luis Mendoza Acevedo.

En un comunicado, el panista dijo que de acuerdo al Título Cuarto de la Constitución federal, los servidores públicos de la Federación, como López Obrador, tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de competencia entre partidos, en este caso, López Obrador utiliza las convocatorias y medios públicos bajo su investidura presidencial para intervenir en la contienda.

Luis Mendoza dijo que, así como es en la Cámara de Diputados, los mexicanos libres se enfrentarán a una "maquinaria de Estado" para imponer sus ideologías que al día de hoy, ya dieron muestra que no funcionan y reducen la calidad de vida en muchos aspectos de la cotidianidad, como es la salud, la seguridad y el progreso social.

"Morena hará mancuerna con el Gobierno, pero los diputados de Acción Nacional estaremos trabajando en el fortalecimiento de las leyes para detener los intentos del comunismo por apropiarse de la vida y el patrimonio de las familias, siempre en línea con la dirigencia nacional del PAN, que encabeza Marko Cortés", finalizó.