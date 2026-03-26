PAN exige investigar empresas familiares de AMLO: denuncian "lavado"

El Partido Acción Nacional (PAN) exigió una investigación a las empresas familiares del expresidente Andrés Manuel López Obrador, señaladas por presunto "lavado" de dinero, "en especial las empresas propiedad del cuñado Rodrigo Gutiérrez Müller".

Se trata del caso de las firmas Envíos del Bienestar SA de CV y Pagos del Bienestar SA de CV, que son propiedad del cuñado de AMLO.

"Quienes hoy en día tienen una sentencia pendiente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. No puede ser que empresas familiares de un exmandatario tengan participación activa en el funcionamiento del Gobierno", declaró el diputado federal albiazul, Ernesto Sánchez.

El panista solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) iniciar una investigación contra Rodrigo Gutiérrez Müller, quien aseguró, "tiene socios que incluso, mantienen antecedentes negros": "Vamos a ingresar desde luego la denuncia penal y administrativa, confiamos en que sí vaya a prosperar".

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"Rodrigo Gutiérrez Müller, hermano de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fundó junto con socios acusados de "lavado" de dinero por Estados Unidos, dos empresas del Bienestar", acusó.

Ernesto Sánchez dijo que el gobierno federal no debe seguir permitiendo que allegados a López Obrador, tengan "tentáculos" en situaciones de contratos, adquisiciones y pagos.

"Nos ha quedado mucho a deber tanto las áreas de fiscalización del propio Gobierno, como principalmente la Secretaría Anticorrupción, que más allá de ser un ente contra malversaciones y tranzas de políticos de Morena, se ha convertido en un satélite", denunció.