logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ILUSIÓN MATERNAL

Fotogalería

ILUSIÓN MATERNAL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

PAN exige investigar empresas familiares de AMLO: denuncian "lavado"

Rodrigo Gutiérrez Müller, cuñado de AMLO, es señalado por el PAN por presunto lavado de dinero en dos empresas.

Por El Universal

Marzo 26, 2026 02:38 p.m.
A
Andrés Manuel López Obrador / Foto: Archivo

Andrés Manuel López Obrador / Foto: Archivo

El Partido Acción Nacional (PAN) exigió una investigación a las empresas familiares del expresidente Andrés Manuel López Obrador, señaladas por presunto "lavado" de dinero, "en especial las empresas propiedad del cuñado Rodrigo Gutiérrez Müller".

Se trata del caso de las firmas Envíos del Bienestar SA de CV y Pagos del Bienestar SA de CV, que son propiedad del cuñado de AMLO.

"Quienes hoy en día tienen una sentencia pendiente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. No puede ser que empresas familiares de un exmandatario tengan participación activa en el funcionamiento del Gobierno", declaró el diputado federal albiazul, Ernesto Sánchez.

El panista solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) iniciar una investigación contra Rodrigo Gutiérrez Müller, quien aseguró, "tiene socios que incluso, mantienen antecedentes negros": "Vamos a ingresar desde luego la denuncia penal y administrativa, confiamos en que sí vaya a prosperar".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Rodrigo Gutiérrez Müller, hermano de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fundó junto con socios acusados de "lavado" de dinero por Estados Unidos, dos empresas del Bienestar", acusó.

Ernesto Sánchez dijo que el gobierno federal no debe seguir permitiendo que allegados a López Obrador, tengan "tentáculos" en situaciones de contratos, adquisiciones y pagos.

"Nos ha quedado mucho a deber tanto las áreas de fiscalización del propio Gobierno, como principalmente la Secretaría Anticorrupción, que más allá de ser un ente contra malversaciones y tranzas de políticos de Morena, se ha convertido en un satélite", denunció.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

PAN exige investigar empresas familiares de AMLO: denuncian lavado
PAN exige investigar empresas familiares de AMLO: denuncian lavado

PAN exige investigar empresas familiares de AMLO: denuncian "lavado"

SLP

El Universal

Rodrigo Gutiérrez Müller, cuñado de AMLO, es señalado por el PAN por presunto lavado de dinero en dos empresas.

Mundial 2026: Sheinbaum reporta 400 jóvenes interesadas en su boleto
Mundial 2026: Sheinbaum reporta 400 jóvenes interesadas en su boleto

Mundial 2026: Sheinbaum reporta 400 jóvenes interesadas en su boleto

SLP

El Universal

El sorteo del boleto para la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca atrae gran interés juvenil.

Morena prevé aprobación del Plan B electoral en San Lázaro
Morena prevé aprobación del Plan B electoral en San Lázaro

Morena prevé aprobación del Plan B electoral en San Lázaro

SLP

El Universal

Ricardo Monreal informó que el dictamen será votado en comisiones el 7 de abril y en el pleno al día siguiente.

Plan B de Sheinbaum: ¿qué sí y qué no se aprobó?
Plan B de Sheinbaum: ¿qué sí y qué no se aprobó?

Plan B de Sheinbaum: ¿qué sí y qué no se aprobó?

SLP

El Universal

La reforma al artículo 35 sobre revocación de mandato fue rechazada, manteniendo la consulta para 2028.