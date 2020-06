PAN irá a tribunales contra acuerdo de Sener sobre combustóleo

El grupo parlamentario del PAN promoverá recursos jurídicos para acompañar a colectivos ambientalistas que han combatido legalmente el acuerdo de la Secretaría de Energía (Sener) que canceló las posibilidades de generación de energía eléctrica limpia para favorecer procesos a base de combustóleo.

El diputado Hernán Salinas, secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, expuso que en la bancada ya preparan y "vamos a acompañar con acciones judiciales" para revertir esa decisión, publicada en mayo en el Diario Oficial de la Federación y por acuerdo de la Sener.

Agradeció al Poder Judicial de la Federación que al haber concedido ya suspensiones provisionales y definitivas para la aplicación de esa decisión, sea "un freno a acciones inconstitucionales".

La bancada de diputados del PAN anunció este lunes el arranque de la segunda etapa de la consulta en línea #PregúntaleAMéxico, sobre el uso de energía renovables y decisiones gubernamentales que impactan en salud, la economía e inversiones en medioambiente.

La consulta no vinculante se realizará durante semanas, hasta el 24 de junio y está organizada por los diputados del PAN Silvia Garza, Annia Sarahí Gómez, Adriana Dávila, Absalón García y Sergio Fernando Ascensio.

En conferencia de prensa virtual, Garza dijo que esperarán los resultados de la consulta para orientar las propuestas legislativas a impulsar, pero a título personal respaldó la decisión del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien la víspera indicó que en su entidad se impondrá un impuesto a la generación de energía "sucia", es decir, con uso de combustóleo, como lo hace la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

"Estoy a favor de que las energías compitan y con el acuerdo (de Sener) no hay competencia pues la postura dela 4T es regresarnos a los 70...personalmente no me parece mala la idea de impuestos que por cierto ya hay un impuesto a combustibles fósiles, tendría que revisarse la tarifa".

Al hablar de la consulta panista, la diputada Adriana Dávila indicó que la idea es escuchar a los ciudadanos pues "la única persona a la que hace caso el presidente (Andrés Manuel López Obrador) es a él mismo, él se levanta, se ve en el espejo, se consulta en el espejo y en el espejo se responde y lo que queremos es que escuche otras voces".