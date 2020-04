PAN pide suspender propaganda de AMLO

El PAN presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una queja con petición de medidas cautelares para suspender la entrega de propaganda con promoción personalizada del presidente Andrés Manuel López Obrador, al que se señaló de pretender promoverse a costa de la pandemia de coronavirus.

La querella panista es por la difusión masiva de una carta entregada a los beneficiarios de microcréditos para el bienestar, pero con el nombre del Presidente de la República, lo que "viola flagrantemente la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe explícitamente la difusión personalizada de los servidores públicos".

Por ello, demandó al INE medidas cautelares con carácter de urgente para suspender la distribución de esa misiva en los hogares en los que aún no se ha entregado.

Los panistas, encabezados por su dirigente nacional, Marko Cortés Mendoza, recordaron que siendo oposición, Morena y el mismo López Obrador se opusieron a ese tipo de propaganda personalizada que ahora entregan masivamente, por lo que ahora actúan como en "las peores épocas del PRI".

Además no sólo el otorgamiento de créditos "se hace de manera imparcial y provoca inequidad electoral rumbo a los comicios del 2021" según el PAN, sino que el mandatario pretende aprovechar la pandemia políticamente en favor de su partido.

El presidente López Obrador –reclamó Cortés- "busca aprovechar su posición y los recursos públicos del gobierno para reposicionar su nombre, valiéndose de la contingencia, y aunque en este momento no haya un proceso electoral, la promoción de cualquier funcionario otorga ventajas a ciertas fuerzas políticas".

"Es un hecho que el presidente viola los principios de imparcialidad, legalidad y certeza, y provoca confusión en la ciudadanía, al vincular cualquier acto de gobierno con su nombre e imagen.

"López Obrador ya mostró su profundo temor por perder la Cámara de Diputados en el 21, y por eso arremete con actos desesperados como estos en donde trata de promover su deteriorada imagen a toda costa, con el reparto de créditos y haciendo un uso tramposo y sucio de la pandemia, para sacar raja política para su partido, haciendo ahora como presidente lo que tanto denunció cuando estaba en la oposición", dijo.

El líder panista insistió en que se debe apoyar con más recursos a las micro, pequeñas y medianas empresas, porque lo otorgado es claramente insuficiente y que además se realice de manera imparcial.