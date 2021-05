PAN solicitará desafuero de Sheinbaum

El Partido Acción Nacional (PAN) anunció que solicitará a la Cámara de Diputados el desafuero de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para que rinda cuentas ante la justicia por el colapso de la Línea 12 del Metro.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, insistió en que tanto Sheinbaum como el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se separen de sus cargos, "porque de no hacerlo se verá una clara protección del Presidente de la República".

Advirtió que "si no renuncian, a fin de contribuir a una investigación objetiva e imparcial, donde no actúen como juez y parte y puedan ser investigados ante las irregularidades que se han señalado por la mala planeación, construcción y mantenimiento de la Línea 12 del metro de la Ciudad de México, Acción Nacional demandará justicia por todas las vías legales".

Marko Cortés aseguró que no van a callar al PAN y "seguiremos denunciando la corrupción que ha provocado tragedias como la de la Línea 12 del Metro. Los responsables de la muerte de 25 personas deben pagar ante la justicia y se debe indemnizar a las víctimas".

Señaló que "los morenistas destructores quieren que nos quedemos callados y no denunciemos su incapacidad y negligencia, y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, porque el pueblo reclama justicia, una investigación imparcial y castigo a los responsables".

El líder panista agregó que además también se debe incluir en la investigación la responsabilidad del actual presidente de Morena, Mario Delgado, en la autorización del financiamiento de la construcción de la "Línea Dorada".

"En esta tragedia no tienen que investigar mucho: Marcelo Ebrard y Mario Delgado pagaron un sobrecosto multimillonario y recibieron una mala obra. Claudia Sheinbaum no le dio mantenimiento. La negligencia criminal del gobierno, su austeridad y la corrupción están costando vidas".

Insistió en que para que haya una investigación justa, imparcial e independiente, es necesario que se separen del cargo Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, y de igual modo se debe investigar a Mario Delgado, quien era secretario de Finanzas durante el gobierno de Ebrard.

Recordó que durante este gobierno morenista en la capital del país, el Metro ha chocado, se ha quemado el centro de control y se ha desplomado la línea 12, sin que se haya tocado a la directora del Metro, Florencia Serranía, "quien también debe renunciar".

"No fue incidente, sino negligencia criminal"

El presidente del PAN capitalino, Andrés Atayde Rubiolo, exigió a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, asuma el control total de todo el Sistema de Transporte Colectivo Metro y garantice la operación integral del mismo, "ya que es evidente que su funcionalidad y seguridad está comprometida", afirmó.

Además, aclaró que "el lamentable hecho en Tláhuac, no fue accidente, sino negligencia criminal. Se equivocan quienes piensan que la tragedia fue circunstancial o, incluso un incidente, como insiste en calificarlo la jefa de Gobierno, cuando incidente es una acción o hecho sin importancia, intrascendente", dijo.

"Lo ocurrido la noche del lunes en la Línea 12 del Metro, no fue un incidente, fue producto de la negligencia, de la corrupción y la ineficacia. Por lo tanto, fue un acto criminal y debe castigarse a los responsables con todo el peso de la ley, caiga quien caiga", enfatizó el panista.

Por ello, Atayde Rubiolo destacó que es imprescindible que la directora del Metro, Florencia Serranía, sea separada de todo y que la propia jefa de Gobierno asuma el control, supervisión y evaluación del Metro, en tanto definen si es o no seguro para los miles de usuarios que a diario lo utilizan.

"Nos preocupa que la seguridad integral del Metro esté comprometida, como lamentablemente ya se vio. Urge garantizar su correcta funcionalidad y, por la importancia y delicadeza del tema, debe ser la jefa de Gobierno quien lo haga personalmente. Debe evitarse otra tragedia", reiteró.

--Constantes tragedias

Recordó que no es la primera vez en esta administración que el Metro es protagonista de tragedias: el 10 de marzo de 2020, chocaron dos trenes en la Estación Tacubaya, con saldo de un muerto y 41 heridos.

El 9 de enero pasado, se incendió el Puesto Central de Control Delicias del Metro, con una persona fallecida y 31 lesionados, lo que dejó a la ciudad con seis líneas paralizadas por espacio de varias semanas.

Además, generó daños colaterales, como inundaciones en varias estaciones y operación con sistemas provisionales, pues aún no se reconstruye el Centro de Control; y este último lamentable evento, donde cifras preliminares dan al menos 25 muertos y más de 79 hospitalizados.

Ante la tragedia, destacó el panista, resulta indispensable que el Gobierno de la Ciudad apoye a los familiares de las víctimas que aún permanecen hospitalizadas e indemnizar a quienes lamentablemente perdieron a sus seres queridos.

"En estos tristes momentos el acompañamiento a las y los ciudadanos en todos los ámbitos, debe ser una prioridad", enfatizó el líder del blanquiazul capitalino.

Aceptó que los accidentes ocurren y en muchos casos pueden tener causas fortuitas e imprevistas, "pero en el caso del Metro de la Ciudad de México, son constantes estos eventos durante el gobierno de Claudia Sheinbaum", acusó.

De igual forma, son frecuentes los incendios por cortocircuitos, ponchadura de llantas, fallas en los sistemas de operación y vigilancia, aumento de la inseguridad y hasta los sucesos vergonzosos, como la transmisión de una película pornográfica en el circuito cerrado y a la vista de todos los usuarios el 11 de febrero de pasado.

"No son hechos fortuitos o actos vandálicos, sino una muestra de la irresponsabilidad e incapacidad con la que se maneja actualmente el sistema, que no tienen justificación alguna y que deben terminar de inmediato", enfatizó Atayde Rubiolo.