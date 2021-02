PAN y PRD exigen al Ejecutivo aclarar anomalías en el gasto

Legisladores del PAN y del PRD en el Congreso de la Unión reclamaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya desacreditado los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al señalar que él "tiene otros datos". Pidieron reconocer y aclarar las irregularidades que se encontraron.

La coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, consideró que el Mandatario federal ha presentado evasivas y que el reporte de la ASF "evidenció la discrecionalidad, la opacidad y el clientelismo" con el que se manejaron los recursos públicos durante su primer año de administración.

"El Presidente pretende ignorar que la fiscalización de la cuenta pública es una de las funciones exclusivas de la Cámara de Diputados para conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si ésta se ajustó a las disposiciones normativas aplicables y constatar la consecución de los objetivos de los programas de gobierno", dijo.

"En lugar de descalificar a la ASF debe aclarar las irregularidades, el despilfarro y la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos en prácticamente todas las áreas de su gobierno, particularmente en sus megaproyectos y programas sociales predilectos", subrayó.

Senadores de Acción Nacional exigieron al gobierno federal y a sus legisladores respetar las facultades de la Auditoría Superior de la Federación, reconocer las irregularidades que existen en la actual administración y detener los ataques en contra de este organismo autónomo.

"Hacemos un llamado al Jefe del Ejecutivo federal y a sus legisladores a que no inicien un ataque en contra de la institución que hizo pública la información, ya que sería atentar contra la transparencia y la fiscalización necesarias para los recursos públicos, porque no estamos hablando de la chequera de López Obrador, sino de los impuestos de las y los mexicanos", afirmaron las senadoras Xóchitl Gálvez, Kenia López Rabadán y Alejandra Reynoso en conferencia de prensa.

También hicieron un llamado a atender las observaciones del órgano de fiscalización y a cumplir la ley en esta materia.

"Exigimos al Presidente que respete las facultades de la ASF y sus resultados, acate la ley y reconozca el cochinero que hay en su gobierno. Ya basta de mentirle a la gente, este gobierno es ineficiente, corrupto y letal", señalaron.

Gálvez Ruiz calificó de incongruente este gobierno al detallar que la SFP, a cargo de Irma Eréndira Sandoval, impidió que la ASF entrara a sus instalaciones para llevar a cabo su trabajo.

"¿Qué esconden? ¿Por qué no quieren dar cuentas al pueblo de México?", cuestionó.

Alertó que en la actual administración se ha licitado sólo uno de cada 10 contratos, lo que abre la puerta a la corrupción: "Las irregularidades detectadas por 67 mil 498 millones de pesos rebasan a las detectadas en el gobierno de Enrique Peña Nieto", lamentó.



* DESPILFARROS E IRREGULARIDADES DE LA 4T

Senadoras del PAN y PRD cerraron filas para defender los resultados de la auditoría al primer año de la 4T.

EL DATO

Senadoras como Alejandra Reynoso Sánchez llamaron al Presidente y legisladores a no iniciar un ataque en contra de la ASF.