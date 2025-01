PAN y PRI alertan sobre retos para México ante posible regreso de Trump a la presidencia

Al advertir que con el regreso de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos se vienen "tiempos verdaderamente complicados, de turbulencias y de agitación real" para México, el presidente del PAN, Jorge Romero Herrera, exigió respuestas firmes y contundentes por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, el dirigente panista expresó que su partido respalda la unidad con la gente frente a las políticas beligerantes de Estados Unidos, pero no con el gobierno mexicano, que llama a la unidad, pero ignora a la oposición.

"Apoyamos por completo nuestro Estado soberano, pero no apoyamos las políticas de este oficialismo moralmente derrotado cuando por un lado convocan a una unidad nacional y por el otro son los primeros en despreciarla", lamentó.

"Que no se atreva Estados Unidos a vulnerar nuestra soberanía nacional, nuestro territorio. En eso por supuesto que coincidimos como Acción Nacional, obviamente. Pero lo que también queremos decirles a millones de mexicanas y mexicanos es que la soberanía nacional ya está en riesgo y desde hace mucho tiempo, porque cuando en inmensas extensiones territoriales de este país ya no controla ni gobierna el Estado, ahí ya perdiste soberanía nacional, y como lo hemos dicho y no nos vamos a cansar de decirlo: en este país hay entidades completas gobernadas por el crimen organizado. Punto, le incomode a quien le incomode, esa es la verdad", afirmó.

Jorge Romero anunció que en estados gobernados por el PAN, como Chihuahua, se aplicará un plan de atención a las familias mexicanas migrantes.

"El Partido Acción Nacional también se compromete a que todos nuestros comités directivos municipales fronterizos los estamos organizando para que funjan como refugios temporales, en donde las familias mexicanas, con preferencia sobre las que tienen niñas y niños, puedan usar las instalaciones del Partido Acción Nacional, por lo menos por un par de días, como un refugio temporal para que no los avienten como pretende hacerlo el gobierno de Estados Unidos unilateralmente a la calle y eso es lo que nosotros vamos a hacer, ayudándolos a que puedan retornar a las entidades federativas de su origen", detalló.

Además, anunció que los grupos parlamentarios del PAN en el Senado y la Cámara de Diputados presentarán una iniciativa para que inmediatamente se constituya un fondo de atención a migrantes, a fin de que haya dinero para atender a todas estas familias, sobre todo con énfasis a las que vengan con niños y niñas pequeños.

El dirigente panista anunció que en las próximas semanas realizará una gira por Estados Unidos para fortalecer la relación con muchos liderazgos migrantes de Los Ángeles, Anaheim, Chicago, Nueva York y "de las principales zonas en donde, por cierto, Acción Nacional ganó en la elección que ustedes me quieran preguntar, Acción Nacional ganó el voto migrante y no los vamos a dejar solos, vamos a estar ahí en su tierra platicando con ellos".

"Esperamos que el gobierno de México esté a la altura": Alejandro Moreno

La dirigencia del PRI deseó éxito en su nueva gestión al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "en beneficio del pueblo norteamericano y de la consolidación de una América del Norte más integrada, democrática y globalmente competitiva".

En un pronunciamiento público, el presidente del partido tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que "el PRI seguirá luchando por una América del Norte integrada con sólidos Estados de derecho como base de su seguridad civil, nacional y continental, que regulen nuestra relación conjunta a partir de eficientes y fluidos acuerdos de cooperación en materia económica, energética y de infraestructura para la producción, de combate al crimen organizado, de control del comercio ilegal de armas, de producción, trasiego y consumo de drogas, de regulación de la migración y protección de los derechos humanos, así como de desarrollo sostenible y justo para todos los que habitamos en esta gran región que, geopolíticamente, debe ser fuerte.

Esperamos que el gobierno de México esté a la altura de los retos que emprenderá la región para poder responder con estrategia e inteligencia, con carácter y determinación, para resolver los temas económicos, de seguridad, migración y comercial, y salir fortalecidos como país y como región".

Alejandro Moreno enfatizó que "todos estos desafíos solo se podrán concretar si los países que integramos esta importante asociación somos respetuosos de los principios y valores de la democracia, la soberanía, y tenemos plena disponibilidad y compromiso para combatir las grandes asimetrías que nos agobian e impiden enfrentar en fortaleza y unidad, las amenazas geopolíticas que tocan nuestras fronteras y buscan imponer un nuevo orden mundial, sostenido por gobiernos autocráticos.

"El final de una era geopolítica nos obliga a actualizar no solo el T-MEC, sino a reconfigurar nuestra alianza trilateral para tener una Norteamérica fuerte, integrada y competitiva que se constituya en el eje de la fortaleza de un Occidente sólido en el marco del orden mundial en edificación", apuntó.

Recalcó que en el PRI, "arquitecto como Gobierno de la creación del bloque de América del Norte, estamos convencidos de los grandes beneficios que para los pueblos de los Estados Unidos, Canadá y México, ha tenido nuestra asociación comercial, y como partido creador de las instituciones de la República que le dieron paz y estabilidad a nuestra nación, seguiremos apoyando todo esfuerzo que tenga por objeto hacer más eficaz nuestro pacto comercial en bien de una América del Norte cada vez más fortalecida y más grande en la realización de sus propósitos, en el contexto de la actual multipolaridad global en redefinición".