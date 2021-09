Pancho Domínguez ya no va por dirigencia panista

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, anunció que no buscará la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN), y dijo que una de las razones principales por no encontrar, por ahora, las condiciones democráticas que, por vocación, convicción y por el bien de México, debieran animar a su vida interna.

En una carta, Domínguez Servien dice que como panistas deben renovar su visión y asumirse como oposición y como opción; el país lo necesita, la sociedad lo demanda.

"Necesitamos un partido unido, abierto y transparente, limpio y democrático. Uno que gane elecciones por el voto que respalde lo que hacemos bien y no conformamos con ser beneficiarios del voto de castigo contra otros. Uno que vuelva a ganar votos, y que no se congratule por dejar de perderlos", explicó.

Además dijo que con esta decisión cierra un capítulo y abre un espacio de reflexión y se dedicará como empresario al sector ganadero.

Adelantó que será "parte activa de una nueva narrativa panista propositiva y autocrítica, centrada en nuestras fortalezas, en nuestros mejores gobiernos, en nuestros logros y convicciones. Trabajé para servir a México, me encuentre donde me encuentre".

Apenas este miércoles, el actual líder nacional del PAN, Marko Cortés anunció que solicitaba licencia a su cargo para buscar la reelección en su cargo y mantenerse en él hasta el 2024.

Con esto son solamente tres los panistas que aspiran al cargo: Adriana Dávila, Gerardo Priego y el propio Marko Cortés.