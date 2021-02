Pandemia desata la venta clandestina de alcohol en Querétaro

En lo que va de la pandemia se han iniciado 26 procedimientos a establecimientos fijos y por porteo de bebidas alcohólicas de forma ilegal en la capital queretana, así lo infirmó el director de Inspección, José Ledesma. Asimismo, desde que inició la actual administración a la fecha, hay un registro de 62 procedimientos ya que, aseveró, no es un tema en el que se trabaja específicamente desde que se implementaron las medidas para disminuir contagios por Covid-19.

Aseguró que las actividades para evitar la venta clandestina de alcohol se trabajan de forma coordinada entre las dependencias municipales de: inspección de Protección Civil, inspección a Comercio y Espectáculos, y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPMQ). "Es una actividad normal que hacemos cotidianamente en conjunto con las dependencias y también en algunos momentos con la policía estatal y con gobierno del estado", puntualizó.

Explicó que, una vez que concluyen los procesos legales, o en algunos casos los amparos, el alcohol se destruye, para lo cual se realiza todo un protocolo en donde interviene la Secretaría de Administración, el Órgano Interno de Control y Servicios Públicos. La destrucción de bebidas aseguradas se realiza en el relleno sanitario, y no pueden ser recuperadas aun cuando el presunto responsable gane el proceso.

Refirió que la detección de estos lugares que venden alcohol sin permiso y así como el porteo, puede ser detectado por las revisiones cotidianas que hacen o gracias a la denuncia anónima. "Lo confiscado la semana pasada fue en atención a una denuncia ciudadana, se hace la revisión a un establecimiento de venta de refrescos y el depósito tiene la licencia para esto, pero no para la venta de alcohol y era un punto de distribución de San José el Alto, ahí aseguramos alrededor de mil 600 cartones".

Hizo un llamado a la ciudadanía a que siga haciendo denuncias anónimas a través del 089. "Normalmente se anuncian en redes sociales, se hace trabajo en conjunto, se han detectado en flagrancias y ya se tienen ubicados los autos utilizados para el traslado de las bebidas alcohólicas", señaló. Cuando se trata de porteo ilegal, además de asegurar las bebidas, se retiene el auto y que hagan el pago de la multa que mínimos es de 330 UMAs. Recalcó que otro de los objetivos al evitar la venta clandestina es detectar bebidas adulteradas que afecta la salud.