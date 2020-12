"Pandemia por Covid no nos ha rebasado", dice AMLO en mensaje

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el manejo de la pandemia de Covid-19 "no nos hemos visto rebasados", no obstante, reconoció que por desgracia "esta terrible enfermedad" ha causado la muerte de más de 100 mil personas.

"A quienes recordaremos siempre con afecto y cariño nunca dejaremos de expresar nuestras condolencias y solidaridad para con sus familiares y amigos".

Al ofrecer un mensaje en el patio central de Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo señaló que en contraste el enfrentar la crisis económica ha sido más sencillo y fue útil desechar las estrategias económicas del periodo neoliberal, de endeudar al pueblo para rescatar a los de arriba.

"Ahora es diferente, gracias a las medidas de austeridad y al combate a la corrupción no se acudió a préstamos y todos los recursos liberados se destinaron a la base de la pirámide social, es decir, se les da preferencia a los pobres y a los integrantes de las clases medias".