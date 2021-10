Panista envía a asesora a curso de capacitación de Vox en Europa

Luego de que se diera a conocer que la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Alejandra Reynoso, envió a Europa a su asesora Alicia Galván López para tomar un curso de capacitación dentro de un programa impartido por organizaciones de ultraderecha, como Vox, de España, y el Frente Nacional de Francia; el grupo parlamentario de Morena en el Senado aseguró que esto es una muestra clara de que dicho partido está cada día más a la derecha y más cercano a grupos ultraconservadores, porque pertenece a la ultraderecha en el mundo.

Entrevistado por EL UNIVERSAL, el vocero de los senadores morenistas, César Cravioto, aseguró que el PAN apoya y comparte la postura radical de los grupos de ultraderecha más retrogradas porque forma parte de esa corriente de pensamiento en el mundo.

"Parte de sus estrategias y parte de lo que van a aprender a estos cursos en España y en otras partes de Europa, es cómo, de manera no democrática, hacen fake news, desestabilizan gobiernos electos por la vía democrática, etcétera, porque tan no les gusta la democracia que ya están impugnando la Ley de Revocación de Mandato", afirmó.

El senador Cravioto señaló que este tipo de acciones que toman los legisladores del PAN y el partido en sí, "nos llevan a pensar que cada vez que hablan de los derechos de las mujeres, de los derechos de los grupos indígenas, de los derechos de las minorías sexuales, lo dicen simplemente para llenar una agenda política, pero no es lo que ellos piensan. Ellos piensan como piensa la ultraderecha en el mundo, que no deberían existir los derechos de las mujeres, de los grupos indígenas, de las minorías sexuales".

Dijo que el hecho de que los senadores panistas manden a sus asesores a que se capaciten con organizaciones de ultraderecha, demuestra que así piensan, y es muy importante, subrayó, que la sociedad lo sepa.

"Se vale tener esa posición, pero lo que no se vale es que le mientan al pueblo de México cada vez qué hay una manifestación de mujeres, diciendo: ´los panistas nos solidarizamos con ellas´, o cada vez que sale un tema de las comunidades LGBT, que digan, ´sí, la apoyamos´. No apoyan, lo hacen solo como un cálculo de discurso político", enfatizó el vocero de Morena en el Senado.

Consultados sobre el tema, la senadora Alejandra Reynoso y la bancada del PAN declinaron fijar su postura.

"No vamos a emitir comentarios al respecto", respondió el grupo parlamentario de Acción Nacional en el Senado.