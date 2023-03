Paola continúa en casa por no poder acceder a escuela con pantalón

OAXACA DE JUÁREZ, Oax., marzo 30 (EL UNIVERSAL).- Ante la imposibilidad de las autoridades del gobierno de Oaxaca de dar solución al caso de Paola, alumna de la Telesecundaria "José Vasconcelos" de San José Manialtepec a quien maestros y padres de familia le impiden asistir utilizando el pantalón del uniforme y a quien se le han violentado sus derechos humanos, la adolescente actualmente permanece aislada y tomando clases desde casa, pues suman dos meses desde que se le prohibió el ingreso a la escuela.

La madre de Paola informó este jueves en conferencia de prensa que aceptó que su hija reciba clases en línea en su casa para que la escuela de esta comunidad del municipio de la Villa de Tututepec fuera reabierta, esto luego de que el comité de padres de familia y los docentes se negaron a aceptar a la menor de edad ingresara, pese a que contaba con el fallo de un juez a su favor, por lo que prefirieron cerrar la secundaria por dos semanas.

"Se pretende aislar a mi hija porque no encuentran solución. Yo pido a las autoridades que lo resuelvan lo antes posible, porque me hija está aislada en casa cuando podría estar conviviendo con sus compañeros en la escuela. Yo acepté este acuerdo para que la escuela por fin se abriera y para no afectar a los demás padres y niños, que estuvieron dos semanas sin clases", explicó ante medios de comunicación.

La madre insistió que las autoridades deben garantizar que su hija pueda ir a la escuela como cualquier alumna y alumno, y exigió al gobierno de Oaxaca, a través del Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO), que se separe de su cargo a los docentes que no atendieron a tiempo la problemática, pues consideró que en ellos recae la principal responsabilidad.

"Exijo que los maestros, que tienen mucha responsabilidad en este tema, sean removidos de su cargo, para que nunca vuelva a pasar algo así con otro adolescente, niño o niña. No quiero que otros sufran lo que mi hija está sufriendo", reiteró.

Paula, la madre de Paola, insistió que no quería llegar a todo lo que ha escalado el caso y que antes de esta conferencia de prensa acudió a todas las instancias correspondientes, pero fue ante la incapacidad de las autoridades estatales que se vio en la necesidad de llevarlo ante los medios de comunicación.

Precisó que en San José Manialtepec no toda la comunidad se opone a que Paola, quien desde pequeña ha utilizado pantalón y short, asista con el pantalón del uniforme a la secundaria, sino que es un pequeño grupo de personas el que se ha cerrado y no permite que la adolescente acuda al plantel escolar, pese a que las autoridades le han dado la razón, pues se están violentando sus derechos. Recordó que incluso hombres adultos han agredido físicamente a la menor de edad para impedirle que ingrese al plantel.

"Desde pequeña mi hija decidió, por voluntad propia, vestir solamente con pantalones, shorts, y playeras, y yo como madre se lo respeté. No veo porque ahora alguien quiera venir a decidir cómo puede vestir", dijo con contundencia.

Lamentó que el tema se haya salido de las manos de la directora del plantel y de las autoridades del IEEPO, por lo que pidió la solidaridad de organizaciones y la sociedad en general, para que no se pretenda que su hija sólo pueda acceder a la educación si permanece aislada.

El mensaje de la madre de Paola se da una semana después de que el IEEPO reconoció que padres, maestros y pobladores se niegan a aceptar las medidas cautelares de la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) a favor de la niña, para que sea inscrita y se le permita ingresar a la secundaria sin condiciones.