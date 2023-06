Papá declara a favor del violador de su hija de 14 años en Neza

CIUDAD DE MÉXICO, junio 20 (EL UNIVERSAL).- En junio 2022 cuando BYVL tenía 12 años, denunció que su tío Roberto "N", hermano de su padre, abusó sexualmente de ella en varias ocasiones desde abril del 2021, aunque es apoyada por la familia de su mamá, el padre de la menor acudió a los juzgados de Neza-Bordo para declarar a favor de su violador.

"El señor asegura que mi hija acusó a su tío por una fiesta de XV, pero además si estaba interesado podría hacer lo que quisiera y que mi hija de que se quejaba si no tenía ni pechos ni pompas", relató Estefani madre de la menor.

La señora Estefani contó que una mujer adulta se percató de la situación. "sólo le dijo que ya no entrara al cuarto donde ocurrían las cosas", denunció la madre.



Agresor está detenido, pero sin sentencia

Los abusos por parte de Roberto "N", de 50 años contra la menor de 12 años ocurrieron varias veces desde abril del 2021 a abril del 2022 cuando la niña no aguantó más y le pidió ayuda a su mamá para que fuera por ella al domicilio ubicado en La Perla, Nezahualcóyotl, Estado de México.

Autoridades detuvieron Roberto "N" en julio del 2022, cuando se le vinculó a proceso y se le dictó prisión preventiva en el penal de Neza-Bordo pero aún no hay una sentencia.

"Personas han venido a mi casa a amenazarme, decirme cosas, me han dicho que si sigo le van a hacer algo a mi hermano que está en el reclusorio, pero lo único que pido es justicia para mi hija", exigió Estefani.

Estefani además explicó que desde un inició detectaron irregularidades, como el cambio constante de Ministerio Público, retrasos y suspensión de audiencias.

"Las autoridades me han recomendado irme a un albergue, pero porque tengo que irme yo, ¿por qué tengo que huir?, además la familia del acusado está mostrando un peritaje falso sobre mi hija. Ella no fue evaluada por la experta que según dicen", dijo la madre de BYVL.

Estefani denunció que las autoridades no le han brindado apoyo psicológico a su hija "como la familia me empezó a atacar tuve que cerrar mis redes sociales y con mi trabajo sólo me alcanza para los gastos básicos y pagar el psicólogo particular de mi hija", dijo.



Cancelan audiencia de sentencia condenatoria

La madre de la menor denunció que fue cancelada la audiencia en la que se presentarían los alegatos y pruebas contra el violador de su hija.

"Nos dijeron que porque no estaban las pruebas de la parte del imputado", dijo Estefani.

Finalmente le otorgaron una nueva fecha para para el 29 de junio a las 13:00 horas.