Papás de niños con cáncer convocan a "macrobloqueo" en el AICM

Tras los dichos de Hugo López-Gatell, quien ligó la "narrativa" de desabasto de medicamentos para niños con cáncer con un golpe de estado, Alejandro Barbosa Padilla, director de la organización Nariz Roja, agradeció al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud por poner "sin querer queriendo" el tema otra vez en la agenda.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el director de la organización que acompaña a los papás de niños con cáncer refirió que el desabasto de medicamentos es en todo el país.

"Le agradecemos al doctor Gatell por decir esta simplada que no tuvo ni pies ni cabeza, hablar de un golpe de Estado. El señor ya que deje de leer tonterías y se ponga a trabajar porque la realidad hoy es que no hay medicamento por una mala estrategia de compras.

"Ya no es tema en contra de una farmacéutica, contra gobiernos, contra padres de familia", señaló Barbosa Padilla.

Ante los dichos de López-Gatell de que "sólo vemos a 20 personas haciendo manifestaciones", el director de Nariz Roja lamentó los dichos y dijo que "es lo más bajo que le he visto a este hombre".

"Ir a lastimar a personas con las que ni siquiera se ha sentado a platicar, a conocer de viva voz sus necesidades, y de su motivación por hacer estas manifestaciones, me queda claro que es un hombre bajo en su calidad humana. Es miserable", expresó Barbosa, quien puntualizó que el 10% de personas con cáncer son niños.

Tras las declaraciones de López-Gatell en "Chamuco TV", Barbosa Padilla indicó que "ellos están incitando a que la gente salga a despedazarle sus calles, sus monumentos, todo, porque no tuvieron la calidad humana de decir 'aquí está lo que nos corresponde como autoridad'''.

Lamentó que el gobierno no cumplió con la entrega de medicamento para tratamientos que prometió llegaría en junio.

El director de la organización Nariz Roja convocó a un "macrobloqueo" en el Aeropuerto de la Ciudad de México, el próximo miércoles 30 de junio, a las 08:00 horas.

"Ya no van a ser los 20 papás que dice Gatell, va a ser un gentio que va a estar ahí parándoles el Aeropuerto hasta que las autoridades se acuerden que los niños se pueden morir y hay que tenerle su medicamento", dijo.