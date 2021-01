"Paquita la del Barrio" se registra como precandidata a diputada

Francisca Viveros, cuyo nombre artístico es "Paquita la del Barrio", se registró como precandidata del Partido Movimiento Ciudadano a la diputación local por el distrito de Misantla, Veracruz.

La cantante, oriunda del municipio de Alto Lucero, aseguró que aceptó registrarse por amor a la gente y a su tierra.

"Lo que prevalece en la vida es el amor y eso es lo que yo tengo para mí tierra, para Veracruz y para mi pueblo. Amo a mi gente", manifestó en conferencia de prensa.

Entre lágrimas, pidió no ser juzgada por su decisión y si bien reconoció que no sabe a qué se va a enfrentar, destacó que habrá personas atrás para ayudarla.

"No sé a qué vengo aquí, yo sólo sé que hay personas atrás de mí que son las que me van a enseñar a manejar este asunto", agregó.

Tras la conferencia, "Paquita la del Barrio" tomó el micrófono y cantó "Rata de dos patas", "Sin fortuna" y "Tres veces te engañe", en agradecimiento -dijo- a los comunicadores.

Además, la influencer y fitness, Sofía Yunes Gamboa, anunció la semana pasada su registro como precandidata a la diputación local por el distrito de Medellín."He sido juzgada por mi apariencia en estos últimos días, incluso por algunos medios de comunicación. Les voy a demostrar que verme físicamente así no es ningún impedimento para aspirar a algo por lo cual estoy preparada. Los ataques me hacen más fuerte, no desisto", expresó en sus redes sociales.