Para Arturo Brizio, el arbitraje de los Cuartos de ida fue perfecto

En el reporte arbitral de los partidos de ida de los cuartos de final del Guardianes 2021, no se cometieron errores.

Según el análisis realizado por Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Árbitros y Enrique Osses, director técnico, todas las decisiones, incluyendo el penalti sobre Rubens Sambueza en el Toluca-Cruz Azul y el discutido fuera de lugar en el juego Atlas-Puebla, fueron decisiones, correctas.

Además, en el Santos-Puebla, se descartó una agresión de parte de Fernando Gorriarán al inicio del juego. Fue una jornada, perfecta.

Análisis

Partido: Toluca vs Cruz Azul

Minuto: 10:59

Jugada analizada: No Expulsión

Observación: El árbitro amonestó al jugador #7 de Cruz Azul (golpe temerario).

VAR: Silent Check

Comentarios: El VAR confirmó la decisión del árbitro.?Valoración: Correcta

Partido: Toluca vs Cruz Azul

Minuto: 24:47

Jugada analizada: No Penal

Observación: El árbitro sancionó penal del jugador #24 de Cruz Azul (carga imprudente).

VAR: Silent Check

Comentarios: El VAR confirmó la decisión del árbitro.

Valoración: Correcta

Partido: Toluca vs Cruz Azul

Minuto: 48:55

Jugada analizada: Penal

Observación: El árbitro sancionó penal del jugador #25 de Cruz Azul (golpe imprudente).

VAR: Silent Check

Comentarios: El VAR confirmó la decisión del árbitro.

Valoración: Correcta

Partido: Atlas vs Puebla

Minuto: 52:18

Jugada analizada: No Expulsión

Observación: El árbitro no sancionó falta del jugador #199 de Atlas (se trata de una acción normal de juego).

VAR: Silent Check

Comentarios: El VAR confirmó la decisión del árbitro.

Valoración: Correcta

Partido: Atlas vs Puebla

Minuto: 58:57

Jugada analizada: Gol

Observación:

Gol correcto del jugador #20 de Atlas.

VAR: Silent Check

Comentarios: El VAR confirmó la decisión del árbitro.

Valoración: Correcta

Partido: Atlas vs Puebla

Minuto: 82:25

Jugada analizada: No Penal

Observación: El árbitro no sancionó penal del jugador #9 de Atlas (el balón contacta en el muslo del jugador).

VAR: Silent Check

Comentarios: El VAR confirmó la decisión del árbitro.

Valoración: Correcta

Partido: Pachuca vs América

Minuto: 80:22

Jugada analizada: Expulsión

Observación: El árbitro expulsó al jugador #5 de América (juego brusco grave, poniendo en peligro la integridad física de su adversario).

VAR: Silent Check

Comentarios: El VAR confirmó la decisión del árbitro.

Valoración: Correcta

Partido: Santos vs Monterrey

Minuto: 01:24

Jugada analizada: No Expulsión

Observación: El árbitro no sancionó falta del jugador #11 de Santos (incidente entre dos jugadores adversarios).

VAR: Revisión en cancha

Comentarios: El VAR sugiere revisión por incidente no visto y el árbitro rectifica su decisión, amonestando a ambos jugadores por conducta antideportiva

(provocación).

Valoración: Correcta