Para Evelyn Salgado habrá todo el apoyo del gobierno federal: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que para la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado (MORENA) habrá todo el apoyo del gobierno federal.

"En el caso de Evelyn he venido diciendo en estos días, todo el apoyo, todo el apoyo del gobierno federal".

El Mandatario dijo que hoy a la 13:00 horas, en Chilpancingo, encabezará una reunión con todo el gabinete federal para apoyar a los guerreases.

Al anunciar la reapertura del emblemático parque Papagayo, que será en diciembre próximo y tuvo una inversión de 420 millones de pesos, el titular del Ejecutivo también respaldó a la presidenta municipal de Acapulco Abelina López, para que junto con la gobernadora Salgado hagan un buen gobierno.

El Mandatario destacó que tanto Guerrero como su natal Tabasco, son los estados con pueblos más progresistas y liberales del país.

"Estoy contento, aquí siempre nos han apoyado desde hace años que empezamos la lucha, Acapulco, Cancún, Vallarta, la paz, los cabos, los centros turísticos, sobre todo por el fenómeno migratorio son muy progresistas, muy liberales, no son conservadores".

Puso como ejemplo Acapulco y Tijuana, donde gobierna Monserrat Caballero, migrante oaxaqueña, porque los ciudadanos han elegido para gobernar a alguien que no nació en ese municipio y no lo ven mal.

"En todos estos lugares liberales pues obtuvimos muchos votos a favor de la cuarta transformación de la vida pública del país".

El presidente López Obrador se comprometió a apoyar a un grupo de damnificados que por los pasados sismos se quedaron sin sus hogares.