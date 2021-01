Para evitar entrada de drogas se refuerza vigilancia en puertos: AMLO

Al asegurar que no se militarizan los puertos al pasar a la administración de la Secretaría de Marina (Semar), el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que por ser un asunto de seguridad nacional, en el puerto de Manzanillo -el más importante del país- y en todos los demás puertos se están reforzando la vigilancia para evitar la entrada de drogas sintéticas, como el fentanilo.

En compañía de su Gabinete de Seguridad, así como del secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera; de Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del Administrador General de Aduanas, Horacio Duarte, el titular del Ejecutivo federal indicó que en los últimos años se ha dejado de traficar con drogas como la marihuana y la amapola, y ahora domina, detalló, el comercio de insumos para drogas químicas.

Estas, advirtió el mandatario, son drogas "de lo más peligrosas" y destruyen a quienes se vuelven adictos a ellas, quienes, por lo general son jóvenes.

"Ahora es la Secretaría de Marina la encargada del manejo de todos los puertos de nuestro país. ¿Por qué se tomó esta decisión? En primer lugar, por razones que tienen que ver con la seguridad nacional.

Los puertos de México son estratégicos y estos puertos del Pacífico, como Manzanillo, en los últimos tiempos han sido utilizados por la delincuencia para introducir drogas sintéticas, insumo para la producción de drogas, como el fentanilo, drogas de lo más peligroso, de lo más nocivo que puede haber, drogas que destruyen a quienes se vuelven adictos, por lo general los jóvenes de México y de otras naciones.

Tan es así que ha sido notorio el cambio en la comercialización de las drogas en el país.

"Hasta hace poco predominaba la siembra, el comercio de la marihuana, de la amapola, y ahora lo que predomina es el comercio del fentanilo y de estos insumos químicos, de donde se obtienen drogas químicas en laboratorios que hay en varias partes del país, conocidos coloquialmente como ´cocinas´, laboratorios improvisados donde se elabora esta droga, repito, peligrosísima para los jóvenes, para los seres humanos.

"Por eso se decidió que sea la Secretaría de Marina la encargada de los puertos", dijo.

Acompañado también del gobernador Ignacio Peralta, el presidente López Obrador aseguró que el que los puertos del país pasen a manos de la Secretaría de Marina no significa que estos se militaricen, sino que para resistir las presiones de la delincuencia organizada "de plata o plomo", se requiere por del respaldo de esta institución del Estado mexicano.

"No es militarizar, es reforzar la vigilancia en los puertos. Imaginemos si sólo los servidores públicos pueden resistir las presiones de la delincuencia organizada "el plata o plomo". Se requiere por eso del respaldo de una institución fundamental del Estado mexicano, se requiere por eso de la participación de la Armada de México, de la Secretaría de Marina del gobierno federal.

"Ese fue un motivo, una de las razones por las que se decidió pasar el manejo de puertos de la Secretaría de Comunicaciones a la Secretaría de Marina. Ahora hay más vigilancia, más apoyo de las Fuerzas Armadas. Y, por eso, estamos seguros vamos a evitar la entrada de drogas por estos puertos. Es un asunto, repito, de seguridad nacional", indicó.

El Ejecutivo federal reconoció el trabajo del almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, pues señaló que es un marino incorruptible y honesto.

"Cuando tenía que decidir sobre el nombramiento del secretario de la Defensa, el secretario de Marina, investigué, apliqué hasta cuestionarios a distintas personas, hice una revisión de sus trayectorias públicas y el almirante Ojeda tenía como distintivo -y sigue teniendo- el que es un servidor público, un marino incorruptible, honesto y por eso es que lo nombré como secretario de Marina, porque para mí esa virtud, la honestidad es lo más importante de todo", expresó.

Antes, al tomar la palabra, el almirante Ojeda Durán, reiteró que no se busca la militarización de los puertos, y adelantó que se buscará que la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante tenga el nivel de subsecretaría.

"La actual coordinadora de Puertos y Marina Mercante, la capitán de altura Laura López Bautista, aquí presente, es egresada de la Náutica de Tampico, y quien bajo la nueva organización vamos a proponer que esa coordinadora de Puertos y Marina Mercante se eleve a rango de subsecretaría, tenemos que darle esa fuerza y ese empuje a nuestros compañeros náuticos", indicó.