logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Boletos duplicados y decepción en Taquería La Dua

Fotogalería

Boletos duplicados y decepción en "Taquería La Dua"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

¿Para qué sirve la constancia de vigencia de derechos del IMSS?

La constancia de vigencia del IMSS respalda el estatus del asegurado en trámites laborales y administrativos

Por El Universal

Diciembre 01, 2025 07:27 p.m.
A
¿Para qué sirve la constancia de vigencia de derechos del IMSS?

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- La constancia de vigencia de derechos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se ha convertido en uno de los documentos más solicitados al momento de ingresar a un empleo, realizar gestiones institucionales o inscribir a beneficiarios.

Su utilidad radica en comprobar que la persona se encuentra activa en el sistema y que puede recibir servicios médicos.

Con la digitalización de procesos, este trámite puede realizarse en cuestión de minutos desde el portal oficial o la aplicación móvil del instituto.

Un documento clave para trámites laborales y de salud

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La Constancia de Vigencia de Derechos del IMSS es un documento que confirma que el asegurado se encuentra registrado ante el instituto, que conserva su derecho a servicios médicos y que no ha sido dado de baja por su patrón. Además, ofrece información crucial como la clínica asignada, el nombre del último empleador y la fecha de vigencia correspondiente.

Su función principal es respaldar el estatus del asegurado en procesos laborales y administrativos. Dependiendo del trámite, este comprobante puede solicitarse para:

Inscripciones en instituciones educativas

Acreditaciones ante dependencias públicas

Solicitudes gubernamentales e incluso para viajes

Este último en algunos casos se requiere como respaldo en situaciones de emergencia médica.

Los beneficiarios también pueden utilizar esta constancia para verificar su afiliación al sistema de salud, siempre y cuando el titular se encuentre activo. En caso de requerir atención fuera del estado de residencia, el IMSS reconoce este documento como válido, lo que facilita la movilidad del asegurado y su familia.

Cómo obtener la constancia en línea paso a paso

El IMSS permite obtener la constancia sin costo a través de dos vías digitales: el portal institucional y la aplicación móvil IMSS Digital. Ambos requieren datos básicos del asegurado como:

La Clave Única de Registro de Población (CURP)

El Número de Seguridad Social (NSS)

Un correo electrónico vigente.

Para tramitarla en el portal web, el proceso consiste en ingresar al apartado de Vigencia de Derechos, escribir la CURP, el NSS y el correo electrónico, completar el captcha (en caso de aparecer) y seleccionar la opción Iniciar trámite. El sistema enviará un enlace al correo registrado para descargar la constancia en formato PDF.

En la aplicación IMSS Digital, disponible para dispositivos móviles, el usuario debe registrarse con su CURP y correo electrónico para acceder a la función Vigencia de derechos.

Una vez dentro, podrá consultar su estatus y seleccionar la opción Enviar a tu correo electrónico para recibir el documento.

En caso de preferir la atención presencial, el trámite puede realizarse en ventanilla con CURP, NSS y un correo electrónico válido. No obstante, la versión entregada tiene vigencia únicamente el día en que se expide.

La constancia resulta indispensable para garantizar el acceso a los servicios del IMSS y para cumplir con diversos requisitos laborales y administrativos, por lo que su descarga digital se ha convertido en una herramienta indispensable para millones de usuarios.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

¿Para qué sirve la constancia de vigencia de derechos del IMSS?
¿Para qué sirve la constancia de vigencia de derechos del IMSS?

¿Para qué sirve la constancia de vigencia de derechos del IMSS?

SLP

El Universal

La constancia de vigencia del IMSS respalda el estatus del asegurado en trámites laborales y administrativos

Ataque con disparos en vivienda de Culiacán; no hay heridos reportados
Ataque con disparos en vivienda de Culiacán; no hay heridos reportados

Ataque con disparos en vivienda de Culiacán; no hay heridos reportados

SLP

El Universal

Personas armadas disparan contra vivienda en Culiacán, tercer ataque en 24 horas

Jucopo aprueba calendario de periodo legislativo de Diputados
Jucopo aprueba calendario de periodo legislativo de Diputados

Jucopo aprueba calendario de periodo legislativo de Diputados

SLP

El Universal

Jucopo aprueba calendario para las sesiones plenarias en San Lázaro. Votaciones y reformas destacadas.

Claudia Sheinbaum y Tharman Shanmugaratnam firman acuerdo de embajada en México
Claudia Sheinbaum y Tharman Shanmugaratnam firman acuerdo de embajada en México

Claudia Sheinbaum y Tharman Shanmugaratnam firman acuerdo de embajada en México

SLP

El Universal

El presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, confirma la apertura de la primera embajada de Singapur en un país de habla hispana, México.