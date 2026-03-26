Parte de Chiapas caravana migrante

Tapachula, Chis.- Cientos de migrantes de distintos países del Caribe y Centroamérica partieron a pie la madrugada de este miércoles desde el sur de México en la caravana ´Génesis 2026´, con el objetivo de llegar a los estados del norte en busca de regularización y mayores oportunidades, tras abandonar el sueño de llegar a Estados Unidos debido a las políticas migratorias de Donald Trump.

En Tapachula, Chiapas, los migrantes denunciaron que llevan hasta año y medio realizando trámites ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), sin obtener una respuesta favorable.

Julise, un migrante haitiano que viaja con amigos y familiares, manifestó a EFE que decidieron salir para buscar una mejor calidad de vida, pues en este lugar enfrentan condiciones de precariedad.

"Nosotros estamos pasando hambre aquí en Chiapas, (vamos) para Monterrey, allá uno se busca un buen trabajo, (mejor calidad de) vida para mantener a su familia, para regularizar su proceso", señaló.

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Otro de los migrantes, el cubano Jo Andrés Velázquez, quien permaneció un año y siete meses en Tapachula, informó que la Comar le entregó una resolución negativa y desestimó su caso. Por ello decidió emprender el camino y buscar otros lugares donde regularizar su situación en México.