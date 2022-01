Partido Verde busca aumentar penas por delitos ambientales

Para duplicar penas y multas, y aplicar prisión preventiva oficiosa a quienes cometan delitos ambientales, el Partido Verde en la Cámara de Diputados propuso reformar el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

A través de una iniciativa, los diputados Karen Castrejón Trujillo, Eunice Monzón García y Luis Edgardo Palacios Díaz, proponen imponer pena de dos a 18 años de prisión y de 600 a seis mil días de multa a quien cometa el delito ambiental, actualmente la penalidad se establece de uno a nueve años de prisión y de 300 a tres mil días de multa para estos ilícitos.

Respecto a la prisión preventiva oficiosa, aplica en acciones de producción, almacenamiento, tráfico, importación o exportación, transporte, abandono, derecho, descarga o cualquier otra actividad con sustancias peligrosas por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, radioactivas u otras análogas; a quien ordene o autorice, cause daño a los recursos naturales, flora, fauna, ecosistemas, calidad del agua, suelo, subsuelo, o ambiente.

Los legisladores pevemistas reconocieron que las leyes de carácter ambiental vigentes, cuentan con un apartado de sanciones denominado "delitos contra el Ambiente y la Gestión Ambiental", sin embargo, esto no ha sido suficiente para poner un alto a las acciones que atentan contra el equilibrio ecológico.

México es un país muy diverso y forma parte del grupo selecto de naciones que en su conjunto poseen casi el 70 por ciento de la biodiversidad mundial; ocupa el quinto lugar con mayor número de especies de plantas, cuarto en anfibios, segundo en mamíferos y primero en reptiles, con más de 100 mil especies que habitan en nuestros suelos, aguas y demás ecosistemas.

De ahí la importancia de tener leyes ambientales e instituciones que protejan y vigilen que no se comentan más daños a los ecosistemas, los recursos naturales y al medio ambiente en su conjunto.