Partidos aprobaron reelección de legisladores en gobiernos anteriores: AMLO; reitera que está en contra

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su oposición a la reelección de legisladores y aclaró que desde el periodo neoliberal se realizaron las modificaciones y ya lo contemplaba la Constitución.

"Primero que se conozca que durante el periodo neoliberal se hicieron cambios a la Constitución para permitir la reelección de diputados, está en la Constitución, entonces eso está vamos a decir permitido, lo promovieron los de los gobiernos anteriores", aseguró el mandatario en conferencia de prensa.

El titular del Ejecutivo expresó que la reforma se promovió con anterioridad por los gobiernos previos.

"Ya está en la Constitución, pero hay que aclarar que no fue una reforma que nosotros propusimos. Ya venía de tiempo atrás, sólo que estas cosas no se informan, porque no se ocupa de esto la prensa conservadora, porque ellos fueron los que o promovieron o guardaron silencio cuando se hicieron estas reformas", agregó.

Además, López Obrador insistió en que los partidos políticos deben regresar el "excesivo" dinero que reciben, para dirigir esos recursos al tratamiento de la COVID-19.

"Que lo entreguen para apoyar ahora que se enfrenta la pandemia de la COVID, para que mejoren los servicios hospitalarios; que lo donen para el pago de las vacunas que se van a distribuir de manera gratuita a todos, pero que destinen esos recursos a ayudar al pueblo", dijo el Presidente.

El pasado 26 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo para que los legisladores busquen una reelección sin solicitar licencia al cargo ni renunciar a su apoyo económico.

"Con 454 votos a favor, 4 en contra y 5 abstenciones, aprueban acuerdo por el que se establecen disposiciones internas aplicables a diputadas y diputados federales que opten por la elección consecutiva en el proceso electoral 2020-2021", detalló la Cámara en Twitter.

De tal manera, podrán ser candidatos y buscar la reelección los diputados de mayoría relativa y de representación proporcional que decidan competir y sean registrados por los partidos por los que resultaron electos en 2018 o por uno distinto.