"Pase lo que pase, ya estamos blindados contra la traición", afirma AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, abril 17 (EL UNIVERSAL).- La noche de este domingo, y en medio de la discusión en la Cámara de Diputados sobre la reforma eléctrica, el presidente Andrés Maule López Obrador reiteró que "pase lo que pase ya estamos blindados contra la traición. Mañana lo vuelvo a explicar.

El presidente López Obrador publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que adelantó que explicará, de nuevo, cómo es que si no se avala en la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma eléctrica, ya cuenta con un "plan b" para proteger el litio, mineral estratégico, para que solo pueda ser explotado por el pueblo de México,





Ya lo dije en mi informe del martes: pase lo que pase ya estamos blindados contra la traición. Mañana lo vuelvo a explicar. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 18, 2022

Cabe destacar que Morena y su aliados del PVEM y PT juntan 277, sin embargo, para lograr aprobar la iniciativa de reforma requieren de 334 votos de 500 diputados, cuestión que se complica para la mayoría parlamentaria. En cambio, para aprobar la ley minera, Morena solo requiere de la mayoría simple.

Tras haber descansado desde el miércoles con motivo de la Semana Santa en su quinta de Palenque, Chiapas, y después de tomar un vuelo comercial procedente de Villahermosa, Tabasco, el presidente López Obrador, acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, llegó a Palacio Nacional hace unos minutos.

Después de más de ocho horas de discusión, en que legisladores de todos los partidos políticos fijaron su posicionamiento respecto a la reforma eléctrica, y el debate se recrudeció en el Pleno de la Cámara de Diputados. Mientras el PRI advirtió a Morena que la reforma no pasará y "tendrá la más grande derrota"; el Verde Ecologista aceptó que se equivocó en 2013, al haber apoyado la reforma del expresidente Enrique Peña Nieto.

Carlos Puente, coordinador del PVEM, expresó en tribuna que "es de sabios cambiar de opinión" y apoyará la reforma de Morena; mientras que el petista Gerardo Fernández Noroña, afirmó que de votar contra la iniciativa presidencial, la oposición está cavando su tumba política y "están en este momento entregándonos nuevamente la Presidencia de la República en 2024".

Por su parte, Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara Baja, reviró al PRI calificándolo como "un remedo de partido y traidores a la patria" no sin invitar a la oposición a reflexionar "si quieren subordinarse al dinero y a las empresas extranjeras como lo hicieron los malos legisladores en el 2013. No hipotequen su honra, porque no va a haber dinero para que la recuperen", concluyó.

El pasado martes, al rendir su primer informe trimestral de este año, y al manifestar que "estamos protegidos si hay una traición" el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que este lunes enviará una iniciativa para modificar la Ley Minera.

Destacó que el litio es un mineral estratégico en el desarrollo industrial y tecnológico.

"Es importante que se conozca que ya nos protegimos. En caso de una traición esto es trascendente para que haya tranquilidad en nuestro pueblo, si hay una traición ya estamos protegidos.

"Informo también para tranquilidad de los mexicanos que si no alcanzamos las dos terceras de los votos para la reforma constitucional en materia eléctrica por el boicot de los legisladores entreguistas, conservadores de derecha, reaccionarios, enviaré de inmediato al día siguiente próximo una iniciativa al Congreso para modificar la Ley Minera", dijo el mandatario.