Pausa con España que propone AMLO es para distraer atención: PAN

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 9 (EL UNIVERSAL).- Senadores del PAN consideraron que la pausa en las relaciones con España decretada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es algo lamentable, pero en el fondo se trata más de un distractor de otros temas como la creciente violencia en el país y la llamada "casa gris" que involucra a su hijo.

Julen Rementería, coordinador del PAN, dijo que en lugar de crear un clima de confianza entre los inversionistas extranjeros para fortalecer la economía del país, el Presidente de la República pone en pausa las relaciones con España, uno las naciones con mayores inversiones en el sector, lo cual no abona a eso. "Es algo desastroso".

En rueda de prensa, dijo que el presidente López Obrador evidentemente está molesto por el tema de la llamada "casa gris" y ahora busca desviar la atención con temas polémicos como esta pausa en las relaciones con España.

Damián Zepeda, senador del PAN, dijo que el presidente López Obrador es el "rey de la comunicación" y afirmó que con esta declaración evidentemente está tratando de distraer la atención pública.

"A mí me parece que estas declaraciones de la pausa en relaciones con España y demás, no son más que una caja china, es un distractor del presidente, que es experto en la materia. Creo que en los próximos días vamos a estar viendo decisiones raras, explosivas, tratando de virar la discusión pública. La verdad de las cosas es que el escándalo de la información que se dio a conocer de conflicto de interés le pegó al presidente en su línea de flotación, lo tiene noqueado", aseguró.

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, comentó en entrevista que el Senado de la República, como revisor de la política exterior, deberá analizar y acordar una postura en este tema. "Es evidente que una revancha del presidente" contra algunas empresas españolas.

Senadores morenistas respaldan decisión

Senadores de Morena respaldaron la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer una pausa en las relaciones con España y descartaron que se trate de una ruptura con esa nación, sino más bien un pronunciamiento político.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Héctor Vasconcelos, minimizó la declaración del presidente López Obrador respecto a una pausa en las relaciones con España, aunque reconoció que en materia diplomática no existe ese término o figura, aunque en los hechos ocurre cuando hay un impasse en los nombramientos de embajadores o en el beneplácito.

Descartó, en entrevista, que se vayan a tensar las relaciones con España sino, por el contrario, bajará la tensión que existe actualmente, ya que es más que un pronunciamiento de carácter político más que diplomático.

"Es un problema con ciertas empresas, con prácticas de los gobiernos del pasado que tuvieron repercusiones negativas para el país", apuntó el senador por Morena y exembajador en varios países.

---Declaración de AMLO no es diplomática, sino política: Monreal

Por su parte, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, respaldó el planteamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de pausar las relaciones diplomáticas con España, pero reconoció que esta declaración del presidente sorprendió a todos, incluido al propio Senado como institución vigilante de la política internacional.

También en entrevista, reiteró el respaldo de la mayoría legislativa al planteamiento del titular del Ejecutivo Federal, porque "no somos un grupo de sueltos ni tampoco desconectados con el movimiento".

"Lo digo tajantemente, que se trate de un rompimiento en las relaciones diplomáticas México y España, no. Yo no creo que se llegue al nivel de hablar o traer la embajada, o al embajador o al cuerpo diplomático a México, es decir, retirarlos ni tampoco de España hacia su país.

"(...) no se está hablando de ruptura, de rompimiento entre las relaciones México y España, una pausa es un término suave, digamos diplomáticamente un término que no es usual en la diplomacia parlamentaria, en la diplomacia, en la diplomacia mexicana, ni el Derecho Internacional público, pero que entiendo que es un término más político que jurídico".

El también presidente de la Junta de Coordinación Política adelantó que el Senado intentará hacer su trabajo de interlocutor para que se reencauce la relación diplomática entre los dos países.

Respecto al caso del nombramiento de Quirino Ordaz como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en España, aseguró que continuará su proceso para la ratificación.

"Nosotros no nos vamos a detener, nosotros vamos a continuar con nuestro trabajo, si nos llega el nombramiento, ya otorgado el beneplácito convocaremos en la Comisión de Relaciones Exteriores y lo votaremos según sea el caso", dijo Monreal.

Aclaró que ello a menos que el propio gobierno mexicano retire el nombramiento de Quirino Ordaz, "ahí si ya no tendríamos materia".