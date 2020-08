Pedirá Cuauhtémoc Blanco informes sobre denuncias contra exservidores públicos

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo aseguró que acudirá a las instancias federales a solicitar se proceda contra de los exservidores públicos morelenses que cometieron actos ilícitos, en virtud de que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción lleva dos años sin que demuestre avances en las investigaciones contra quienes fueron denunciados, por desvío de recursos públicos.

Dijo que gobierno tocará puertas de instancias federales, a fin de que sea aplicada la justicia a las distintas denuncias presentadas contra exservidores públicos de la anterior administración estatal, entre ellos el ex gobernador Graco Ramírez.

Blanco Bravo, en entrevista, lamento que a casi dos años de haberse presentado las demandas, la mayoría por malos manejos administrativos y desvíos de recursos públicos, éstas sigan sin mostrar ningún tipo de avance, por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Afirmó que, ante la paralización de este tema, deberá ser el propio fiscal Anticorrupción del Estado, Juan Salazar Núñez, quien deba explicar por qué estas imputaciones contra el ex gobernador Graco Ramírez Abreu y otros ex funcionarios, no han prosperado.

Sin embargo, Blanco Bravo confió en que serán los propios ciudadanos quienes apliquen el juicio social a todos los ex servidores públicos que tuvieron que ver en los malos manejos realizados durante el periodo comprendido entre 2012-2018, ya que algunos de ellos ya se perfilan a buscar un cargo de elección popular el próximo año.

De acuerdo con datos de la Consejería Jurídica del gobierno del estado, son cerca de 60 denuncias presentadas por presuntas irregularidades detectadas en diferentes dependencias estatales, algunas de ellas de carácter penal, las que se han presentado en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y que aún no cuentan con ningún tipo de progreso.

Todas las imputaciones que ha presentado, se encuentran ebidamente sustentadas, por lo que se insiste en que la responsabilidad de la investigación plena de estos hechos corresponde a la Fiscalía Anticorrupción; sin embargo, se conserva total disposición para coadyuvar en la aportación de elementos que ayuden en los distintos procesos de las mismas.