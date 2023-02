Pedirán quitar registro al PAN tras veredicto contra García Luna

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 21 (EL UNIVERSAL). - El dirigente de Morena, Mario Delgado, anunció que va a solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE) que le quite el registro al Partido Acción Nacional (PAN), tras acusarlo de ser "una organización criminal" por el veredicto contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna.

"Está comprobado que es una organización criminal más que política. Y una organización criminal no puede seguir aspirando a participar en política y querer gobernar a los mexicanos y mexicanas. Nunca más gobiernos criminales, corruptos o asesinos; la historia, la justicia y el pueblo los va a poner en su lugar", sostuvo.

En un video publicado en redes sociales, recordó que un jurado de la Corte de Nueva York declaró culpable a Genaro García Luna de cuatro delitos relacionados con el narcotráfico y uno más por falsedad en sus testimonios.

El dirigente morenista señaló que esto "revela la naturaleza de los gobiernos panistas; que primero como delincuentes electorales se robaron la Presidencia de la República y para tratar de tener una legitimidad que no tuvieron en las urnas, declararon esta supuesta guerra al narcotráfico, pero en realidad se convirtieron también en una banda de delincuentes para combatir a otros cárteles utilizando la fuerza del Estado, provocando una ola de violencia, sangre y muerte en miles de familias mexicanas".

Acusó que Genaro García Luna y el expresidente Felipe Calderón le quitaron la paz y tranquilidad a las familias mexicanas para hacerse millonarios con el narcotráfico.

Subrayó que pedirán a las autoridades en México que se haga una investigación a fondo, porque no puede permanecer impune en nuestro país.

"Que esa investigación vaya a fondo y que incluya al jefe político y administrativo de Genaro García Luna, el expresidente Felipe Calderón, que a estas alturas ya nadie le cree que no estaba enterado de nada", concluyó.