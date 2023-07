"Pediré licencia cuando yo decida", afirma Creel

A-AA+

Santiago Creel Miranda retó a Morena a juntar la mayoría calificada del Pleno de la Cámara de Diputados para destituirlo de la presidencia de la Mesa Directiva, como amagaron algunas legisladoras de ese partido.

En entrevista, el diputado del PAN advirtió que ese cargo le corresponde al blanquiazul por ley y no es una concesión ni un acuerdo entre fuerzas políticas, por lo que no cederá a chantajes de quienes quieren que se separe de la presidencia por haberse inscrito al proceso interno de la alianza opositora rumbo a las elecciones presidenciales del próximo año.

"Reto a Morena, a todos sus aliados y coaligados, para que junten las dos terceras partes, convoquen a un extraordinario, citen al pleno y discutamos de mi remoción. Atrévanse, consíganlo, no tienen los votos porque no tienen el apoyo del pueblo, de la gente", remarcó.

Creel Miranda advirtió que no dejará la presidencia de la Cámara hasta garantizar que las controversias y acciones afirmativas interpuestas ante la Suprema Corte de la Nación se desahoguen, porque Morena pretende poner en su lugar a alguna persona abyecta al presidente Andrés Manuel López Obrador para retirar los recursos que ha interpuesto ante las instancias jurisdiccionales a fin de detener las reformas regresivas del mandatario.

"Eso es lo que no quiere Morena, quiere Morena coartarme mis facultades constitucionales como presidente de la Cámara de Diputados. Con esas facultades fue con las que metí la controversia constitucional para evitar que el presidente cubriera con un manto de impunidad sus grandes obras, el Tren Maya, el Tren Interoceánico y los tres aeropuertos, empezando por el de Tulum. Eso es lo que está de por medio, no lo voy a permitir", sentenció.

Santiago Creel fustigó la postura de la senadora Citlali Hernández, quien ha pretendido presionarlo para que solicite licencia a su curul en San Lázaro. "No me explico cómo una senadora de la República tiene tal desconocimiento del orden parlamentario, de las leyes y reglamentos que rigen a nuestra cámara", puntualizó.

"La ley y el reglamento establecen que la segunda fuerza política le corresponde el segundo año la Cámara de Diputados, no es un acuerdo ni una concesión de una pluralidad, es lo que dice la ley, para que lo sepa esta senadora", subrayó.