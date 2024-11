Hacienda corrige reducción a presupuesto de UNAM e IPN

La noche de este viernes, la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda corrigió su error, luego de que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025 originó inconformidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

"Por un lamentable error, el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional salieron disminuidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación que se entregó hoy [viernes] al Congreso de la Unión", señaló.

Precisó que ya se está trabajando con la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para asegurar que ambas instituciones tengan un aumento respecto al año anterior de 3.5%, como fue la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, la dependencia no incluyó a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), que en el PEF presenta una disminución de recursos de 14.12%, al proyectar 8 mil 128 millones de pesos.

"Hacemos un llamado urgente a reconsiderar y para que el Congreso de la Unión ajuste de manera positiva el presupuesto a la educación superior. Finalmente, reiteramos el compromiso de la UAM por un uso eficiente, austero y transparente de nuestros recursos", expresó la UAM en un comunicado.

Expuso que parte de las instituciones de educación superior recibieron con sorpresa el PEF, que propone una importante disminución del presupuesto para ese nivel.

"Esta reducción significa la desaparición de facto del programa de becas Elisa Acuña para 16 mil integrantes de nuestro alumnado, la imposibilidad de concluir obras iniciadas en el presente año, así como una caída real y significativa en el monto destinado al pago de salarios del personal académico y administrativo", añadió la universidad.

Precisó que las posibilidades de crecimiento y de atención a sectores vulnerables de dicha institución se ven duramente afectados con esta reducción de recursos.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, señaló que había solicitado un presupuesto para el próximo año de 52 mil 500 millones de pesos, pero este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum le sugirió aplicar en la institución educativa un plan de austeridad.

"Yo lo he dicho, y con respeto a la autonomía universitaria, esto es algo que tiene que decidir las y los universitarios, pero, con respeto, conozco a mi alma mater y también tiene que haber programas de austeridad republicana", enfatizó la Mandataria.

En su habitual conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que "estamos dando un recurso particular para la creación de la [universidad] Rosario Castellanos a nivel nacional, el fortalecimiento de las [universidades] Benito Juárez, las universidades de la Salud. Hay muchos lugares en el país donde no hay universidades".

En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, para la UNAM se establecen recursos por 45 mil 58 millones 349 mil 747 pesos, menos de los que recibió para 2024, que suman 50 mil 418 millones de pesos.

Al respecto, la UNAM aseguró que la reducción de su presupuesto impactaría directamente a cerca de 110 mil estudiantes provenientes de hogares con una alta vulnerabilidad económica, que cada año son apoyados con algún tipo de beca.