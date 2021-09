Pelean comisiones en San Lázaro; mañana quedarán definidas

Los coordinadores parlamentarios de las siete bancadas en la Cámara de Diputados negocian la repartición de las 50 comisiones que integrarán la 65 Legislatura. Los grupos parlamentarios de Morena, PT y Verde van por Presupuesto, Salud, Bienestar, Seguridad Ciudadana, Asuntos Indígenas, Diversidad Sexual, Género, Medio Ambiente y Relaciones Exteriores.

En contraparte, la oposición también pelearán por encabezar Hacienda, Presupuesto, Justicia y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Gobernación y Puntos Constitucionales.

De acuerdo con cálculos internos de cada grupo parlamentario; Morena alcanzaría 20 comisiones; el PAN, 11; el PRI, 7; el Verde, 4; el PT, 3; Mc, 2 y el PRD, una; y estarían dos más por definirse.

Los coordinadores parlamentarios trazaron una ruta en este definición y será al seno de la reunión de la Junta de Coordinación Política donde se votaría la repartición de cada grupo parlamentario; y el jueves se estaría un debatiendo en el pleno.

En conferencia de prensa, el coordinador de Morena, Ignacio Mier adelantó que su grupo mayoritario no va por el agandalle, y buscarán que haya proporcionalidad, equilibrio y paridad, y confirmó que buscarán que sean 20 órganos legislativos para ellos.

"Morena está buscando que, primero nosotros impulsamos desde la anterior Legislatura, que tuviera realmente proporcionalidad y no agandalle en comisiones, no hacer lo que siempre nos quejamos que nos hacían de ir con todo y entregar las comisiones sin importancia a la oposición, nosotros pensamos que no debe ser así, que debe haber equilibrio. En la anterior Legislatura, a pesar de que teníamos el 56% de las curules, a mí me tocó negociar la definición de las comisiones hace tres años por parte del grupo parlamentario, y nosotros acordamos que de las comisiones técnico-administrativas-financieras, quedaran equilibradas, por eso Acción Nacional se quedó con Hacienda y nosotros con la de Presupuesto, en las que tenía que ver con cuestiones de técnica legislativa-jurídicas y gobernabilidad, también hicimos un esfuerzo para que quedaran equilibradas, lo mismo hicimos con política exterior, bienestar y Salud y Educación", aseguro Mier.

Sobre las comisiones que buscan presidir estarían Presupuesto y Cuenta Pública, Salud, Bienestar, Seguridad Ciudadana, Asuntos Indígenas, Diversidad Sexual y Género.

"Nosotros vamos a defender la Comisión de Presupuesto; en la agenda tenemos como prioridad reforzar el sistema de salud, con el Insabi se tiene que garantizar el derecho a la atención, la seguridad y el derecho a la seguridad social, por eso la de Salud para nosotros es importantísima para fortalecer al IMSS-Bienestar. Vamos a consolidar la comisión de Seguridad Ciudadana porque requiere consolidación con lo que tiene que ver con Seguridad Pública por la Guardia Nacional. Vamos a garantizar que los programas sociales y la defensa, a través de la Comisión de Bienestar esté garantizada y vamos a pelar porque Morena se quede con la Comisión de Bienestar y por congruencia", describió Mier.

Sobre este tema, el coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira adelantó que el número de comisiones corresponderá a la proporcionalidad de legisladores que tenga cada grupo parlamentario, siempre y cuando se tengan 50 comisiones, sino habría una variación.

"Pedir comisiones por su nombre, implicaría que esto es un mercado, yo creo que hay que pedirlas por las aptitudes o perfiles de los diputados que tenemos, eso se tiene que discutir mañana, porque al final todos somos iguales, pero no es igualdad al ver quién tiene expertis o cuestiones distintas, la mejor distribución de comisiones sería por quién responda al perfil de las personas, independientemente de a quién le toquen. El número claro sí representa el peso que tiene cada partido", dijo Moreira.

Sobre el tema, hace unos días, Jorge Romero, coordinador del PAN en San Lázaro, confirmó que al aumentar legisladores, Acción Nacional sube de 7 a presidir 11 órganos legislativos y dijo que de saque buscarían repetir las mismas siete que actualmente tienen y que son: Hacienda, Justicia, Federalismo y Municipalidad, Economía Social, Radio y Televisión, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y aspirarían a presidir tres más.

Sin embargo, aseguró que eso no está escrito en piedra y que hay flexibilidad de parte del PAN para modificar alguna de ellas, pero sí adelantó que para el blanquiazul Hacienda y Justicia son dos comisiones inamovibles para la próxima Legislatura.

Por su parte, el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, dijo que más que una votación para definir las comisiones buscarán que sea un acuerdo y no permitirán avasallamientos.

"Vamos a pelear Presupuesto y estaremos peleando también la de Auditoría. Estas dos comisiones las ha tenido por lógica la oposición y eso es lo que vamos a pelear, que haya un reacomodo importante de las Comisiones de cara a lo que conviene a un equilibrio dentro del poder legislativo", aseguró hace unos días Luis Espinosa Cházaro.