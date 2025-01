Prohibición de Peleas de Gallos en Chiapas

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis.- El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar pidió a los alcaldes de Chiapas, muchos de ellos del Morena, que son dueños de equinos pura sangre, árabe, andaluz y frisón, que llegan a tener un costo de más de un millón de pesos, a que eviten fomentar las carreras de caballos y peleas de gallos en las festividades tradicionales de sus municipios, como una medida para pacificar la entidad golpeada por más de tres años y medio, por la lucha de dos organizaciones criminales.

El anuncio de Ramírez Aguilar provocó molestias entre los aficionados a las peleas de gallos, al asegurar que el anuncio que hizo es una medida de represión.

"El gobernador del estado erróneamente está tomando una medida represora. Una medida autoritaria, cancelando todo tipo de eventos relacionados con los gallos de pelea, cosa que nos afecta a muchos como aficionados, como participantes", dijo un trabajador de los palenques que se instalan en varios municipios y que se identificó como Carlos Domínguez.

Así a través de WhatsApp convocaron a manifestarse en el 16 de enero, en Tuxtla, la capital del Chiapas, para culminar en la plaza central, a partir de las 08:00 horas.

"Se les pide llevar playeras blancas, lonas o cartulinas alusivas a lo que es a favor de las peleas de gallos. No somos delincuentes. Los galleros no somos delincuentes. El gobernador está muy mal informado: Tiene una idea muy equivocada de lo que son los gallos de pelea y los galleros".

"Habemos profesionistas: doctores, médicos veterinarios, contadores, ingenieros, arquitectos, todo tipo de profesiones estamos en este mundo de los gallos. No debemos esperar más tiempo. Es el momento de actuar. Es el momento de hacer algo verdadero en defensa de nuestras tradiciones".

----Piden negociar con el gobernador sobre las peleas de gallos

Una mujer aficionada de gallos que no se identificó, consideró que debido a que el anuncio de Ramírez Aguilar, lo hizo en un evento público y no es una prohibición del Congreso, entonces lo que procede es negociar con él. "Se trata de negociar con él y así como negoció con los antros, que tienen un horario, una medida de seguridad, es lo que vamos a hacer".

Este lunes, Ramírez Aguilar dijo en un evento público en Tuxtla, que en las festividades de los municipios no debe haber peleas de gallos y carreras de caballos.

"Que no haya carreras de caballos, ni peleas de gallos en los palenques, porque este no debe ser el punto de encuentro para la delincuencia, sino que debe ser un trabajo de los municipios, de manera coordinada con el estado y vamos a estar atentos para que este tipo de reuniones, donde se concentran delincuentes, vamos a decirlo así, con toda la expresión y luego se vuelve conflictos y luego tenemos ahí, la inseguridad a todo lo que da".

Por esto, se va a prohibir las carreras de caballos y las peleas de gallos. "Por eso vamos a evitar este tipo de eventos en los municipios, para que en las ferias no se lleven a cabo. Son decisiones que a veces no son tan populares, pero yo quiero decir que no tomo decisiones en base a mi popularidad. Tomo decisiones en base a la seguridad y eso es lo que tenemos que hacer en Chiapas".

Chiapas se convirtió en una entidad, donde los alcaldes de todos los partidos, incluso del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), presumen caballos de la raza árabe, frisones, pura sangre, andaluz y otros, en carreras y cabalgatas, a las que asisten personas de México y Guatemala.

En Chiapas, el alcalde de Comitán, por el Partido del Trabajo (PT), Mario Antonio Guillén Domínguez, es célebre por presumir su caballo frisón en festividades religiosas.

Incluso hasta una escultura de plástico reciclado le mandó a hacer y la exhibe en el parque central de la localidad.