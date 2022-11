Peligroso que promuevas la segregación: Noroña responde a Adela Micha

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 2 (EL UNIVERSAL).- Luego de que el diputado federal Gerardo Fernández Noroña fuera captado en un video al interior de una tienda City Market en Cuernavaca, donde fue increpado por otros clientes, una multitud de cibernautas y diversas figuras públicas se han sumado al intercambio de señalamientos en redes sociales.

Recordemos que el material se difundió inicialmente en una publicación donde se cuestionaba al legislador con frases como: "¿No que de la 4T? ¿No que todos nos debemos a la pobreza franciscana?", a lo que Noroña respondió que: "Aparte de acomplejados, creen que no tengo derecho a comprar en City Market".

Adela Micha fue una de las personas que reavivaron la polémica, y es que mostró un tuit donde el diputado afirma que la derecha busca una supuesta segregación y acusa a este segmento de clasismo y racismo.

"Para los que no les queda claro, segregacionismo es el apartheid. Eso pretende la derecha, que haya lugares que nosotros no podamos pisar", escribió Noroña. "Si eso no es miserable, además de clasista y racista, no sé qué lo sea. Pero se dicen creyentes".

Así se unió Adela Micha a las críticas contra Fernández Noroña. Además, Micha había compartido previamente el video captado en City Market, acompañado por el texto: "Le gritaron de todo al diputado del PT", lo cual fue considerado como una mentira por Fernández Noroña, quien cuestionó la labor de esta periodista.

"¡Le gritaron de todo! Además de mentiroso tu comentario, es racista, clasista y peligroso que promuevas la segregación", escribió. "Nunca estaré de acuerdo en que te agredan públicamente por el papel que juegas y me parece que lo promueves. Muy lamentable y muy peligroso. Juegan con fuego".

En Twitter siguen apareciendo comentarios que defienden el derecho del legislador a comprar en cualquier tienda de autoservicio, además de que marcan una diferencia entre la austeridad en la administración pública y la vida personal de Noroña.

Otros, no obstante, afirman que sería un acto hipócrita predicar la "pobreza franciscana" y al mismo tiempo acudir a establecimientos comerciales donde los precios son elevados.

La publicación original con el video cuenta ya con casi 300 mil reproducciones, a las que se suman las de todos los cibernautas que lo han vuelto a publicar en sus propias cuentas.

Le gritaron de todo al diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña (@fernandeznorona), en un City Market y así reaccionó él ?? pic.twitter.com/VlhD3jyp36 — Adela Micha (@Adela_Micha) November 2, 2022