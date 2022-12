Pemex aún no da respuesta a exigencias de médicos residentes

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 17 (EL UNIVERSAL).- Médicos residentes del Hospital Regional de Petróleos Mexicanos (Pemex) de Ciudad Madero, Tamaulipas, denunciaron falta de transparencia de los Servicios Generales de la petrolera estatal en el pago de aguinaldo de 2022, por lo que iniciaron paro de labores desde este el pasado 15 de diciembre.

Alrededor de 80 médicos residentes reclamaron que Pemex les redujo de 13 mil pesos a 2 mil 500 pesos su aguinaldo, una reducción de 10 mil 500 pesos, en comparación con lo que les pagaron el año pasado.

La molestia ha empezado a extenderse en el resto de las unidades médicas y de hospitalización de Pemex que conforman sus servicios de salud: 20 hospitales generales, regionales y centrales, 11 clínicas, 25 consultorios y una unidad médica del Centro Administrativo en donde laboran un total de 6 mil 931 profesionales de la salud.

EL UNIVERSAL pidió a Pemex su opinión sobre el asunto, pero hasta el momento no habido respuesta.

¿Qué pasó, según los inconformes?

José David Castañeda, médico residente de este hospital, en donde laboran 130 galenos, 271 enfermeras, 43 paramédicos y 61 auxiliares de diagnóstico y tratamiento, comentó que desde finales de octubre la empresa supuestamente les hizo firmar un contrato bajo amenaza de perder el empleo, en donde les prometieron un incremento salarial, pero que al final se trató de un consentimiento para ir diluyendo el aguinaldo en parcialidades mensuales.

"Cuando reclamamos el pago de una cantidad incluso menor a una quincena de aguinaldo, el personal de Servicios Generales de Pemex nos respondió que ya habíamos firmado y que seguíamos ganando lo mismo, sólo que se diluyó su aguinaldo en los meses previos", añadió.

El problema, dijo, es que esa autorización no estuvo en el contrato que firmamos y no nos entregaron copia alguna.

Otro médico residente que pidió no ser citado aseguró: "nosotros trabajamos más de dos turnos completos a la semana o concluyendo las guardias, y por eso estamos molestos.

"La empresa no toma en cuenta que muchos médicos residentes estuvimos en la primera línea durante la pandemia de Covid-19 e incluso algunos iniciamos nuestra formación cuando inició la crisis sanitaria y pues nosotros dimos nuestro mejor esfuerzo y ahora la empresa elude el pago de aguinaldo con engaños".

Los inconformes dieron a conocer que entregaron un pliego petitorio en cada hospital de Pemex con la exigencia del reajuste del aguinaldo, pero hasta ahora, "los directivos han aceptado recibir a un pequeño grupo para abordar el tema; algo a lo que no piensan acceder los residentes, pues exigen que los mismos les brinden información en asamblea".

Afirman que residentes atienden a 80% de los pacientes que acuden a servicios médicos de Pemex

Un residente es un médico general titulado, con cédula profesional, que está cursando una especialidad académica y práctica en un hospital.

Personal de esta categoría que pidió no ser citado por temor a perder el empleo, señalo que en la práctica "atienden al 80% de los pacientes que acuden a los servicios médicos de Pemex, entre empleados, de confianza, jubilados y familiares -sin considerar personal administrativo y de apoyo".

De acuerdo con los Servicios de Salud de la petrolera, el total de derechohabientes que atienden estos servicios supera las 700 mil personas.

Los inconformes advirtieron que se van a mantener en asamblea o paro de labores hasta que el área de Servicios Generales les dé una respuesta satisfactoria, aunque los funcionarios de Pemex les indicaron que para ellos "el aguinaldo ya está pagado".