Nacional

Pemex importa barato, vende caro

Pemex pagó menos; el precio final casi no cambió.

Por El Universal

Febrero 02, 2026 03:00 a.m.
A
Ciudad de México.- Por los ajustes del mercado internacional de combustibles y a la apreciación del peso frente al dólar estadounidense, Petróleos Mexicanos (Pemex) importó 16% más barata la gasolina en diciembre de 2025 respecto a un año antes.

Sin embargo, de acuerdo con cifras de la empresa a las que accedió El Universal, pese a esos ajustes en las cotizaciones globales, el precio de venta a consumidores sólo se ha reducido 1.6%.

Las últimas estadísticas disponibles indican que la gasolina regular de bajo octanaje o Magna, la más vendida en el país, promedió en diciembre pasado 23.61 pesos por litro, es decir 38 centavos menos que los 23.99 pesos que costaba en el mismo mes de 2024.

Los datos de Pemex muestran que la gasolina importada en diciembre de 2025 costó 9.40 pesos por litro, una baja de 1.80 pesos respecto a la cotización de 11.20 pesos en que se pagaba un año antes.

La reducción no se ha visto reflejada, incluso pese a que, desde febrero de 2025, el actual gobierno llegó a un acuerdo con gasolineros para mitigar los aumentos en gasolina.

El informe también señala que el precio de la gasolina en México es alto en su comparativo internacional. Considerando los 12 países con mayor consumo de petrolíferos, en enero México fue el segundo país con la gasolina más cara, después de Alemania y seguido por Corea del Sur.

